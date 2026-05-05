Kórea po požiari v Hormuzskom prielive zváži účasť na operácii USA
Obchodná loď HMM Namu plaviaca sa pod vlajkou Panamy bola v čase výbuchu zakotvená a nenachádzala sa na nej posádka.
Autor TASR
Soul 5. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Južnej Kórey v utorok oznámilo, že úrady vyšetria príčinu explózie a požiaru na jednej zo svojich obchodných lodí operujúcich v Hormuzskom prielive, ku ktorým došlo v pondelok. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o útok Iránu. Soul tvrdí, že po tomto incidente prehodnotí svoj postoj k zapojeniu sa do operácií USA v tomto prielive. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Presnú príčinu incidentu zistíme po odtiahnutí tohto plavidla a posúdení škôd,“ uviedol rezort diplomacie vo svojom vyhlásení.
Obchodná loď HMM Namu plaviaca sa pod vlajkou Panamy bola v čase výbuchu zakotvená a nenachádzala sa na nej posádka. Všetkých jej 24 členov vrátane šiestich Juhokórejčanov je v poriadku. Požiar, ktorý vypukol na lodi, sa podarilo uhasiť.
Britská skupina pre riadenie námorných kríz Vanguard uviedla, že orgány vyšetria, či k škodám došlo z dôvodu útoku, námornej míny alebo iného externého vplyvu.
Ministerstvo pre oceány a rybolov Južnej Kórey v reakcii na incident požiadalo kórejské plavidlá v oblasti, aby sa presunuli do bezpečnejších lokalít. Úrady podľa vedenia rezortu komunikujú s lodnými spoločnosťami a uviaznutými plavidlami. Soul uviedol, že v Hormuzskom prielive uviazlo 26 lodí plaviacich sa pod juhokórejskou vlajkou.
Prezident USA v príspevku na svojej platforme Truth Social tvrdil, že Irán vypálil strely na lode a iné ciele v čase, keď Spojené štáty začali svoju operáciu Projekt sloboda. V rámci nej majú USA od pondelkového rána blízkovýchodného času „navigovať“ plavidlá, aby sa bezpečne dostali z vôd Hormuzského prielivu.
Trump konštatoval, že „je možno načase“, aby sa Južná Kórea pripojila k tejto misii.
Juhokórejské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že „dôkladne zváži“ možnosť zapojenia sa do operácie USA. Chce tak urobiť na základe medzinárodného práva, bezpečnosti medzinárodných námorných trás, svojho spojenectva s USA a bezpečnostnej situácie na Kórejskom polostrove.
Ministerstvo dodalo, že sa „aktívne zapája do medzinárodných diskusií o spolupráci s cieľom zabezpečiť bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv“.
