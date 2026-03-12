< sekcia Zahraničie
Kórea potrestá úradníkov za chyby pri zbere pozostatkov obetí tragédie
Stroj leteckej spoločnosti Jeju Air havaroval 29. decembra 2024 na letisku Muan pri návrate z Thajska.
Autor TASR
Soul 12. marca (TASR) - Juhokórejský prezident I Če-mjong nariadil disciplinárne kroky voči predstaviteľom, ktorí sú zodpovední za nedôslednosť pri zbere telesných pozostatkov po leteckom nešťastí z roku 2024, pri ktorej zahynulo 179 ľudí. Vo štvrtok to oznámila kancelária prezidenta, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Stroj leteckej spoločnosti Jeju Air havaroval 29. decembra 2024 na letisku Muan pri návrate z Thajska. Ide o prípad s najväčším počtom obetí na území Južnej Kórey. Lietadlo pristálo bez vysunutia podvozku, zišlo z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej konštrukcie explodovalo. Z celkovo 181 ľudí na palube prežili len dve osoby.
Denník The Korea Times v pondelok informoval, že rodiny obetí nehody protestovali po tom, ako vládni predstavitelia a policajní vyšetrovatelia 26. februára počas opätovného preskúmania trosiek lietadla našli deväť kusov ľudských pozostatkov. Bola medzi nimi aj 25 centimetrov dlhá kosť, pri ktorej potvrdili, že patrila jednej z obetí.
Prezident podľa jeho poradcu vyjadril ľútosť a poslal kondolencie rodinám po tom, ako vyšetrovatelia zistili, že sa našlo deväť pozostatkov siedmich obetí. Úradom nariadil, aby zistili, prečo boli spolu so 648 osobnými vecami a 155 úlomkami lietadla tak dlho ponechané bez dozoru.
Ministerstvo dopravy sa v utorok za to ospravedlnilo, no rodiny obetí kritizujú vládu, že ponechala pozostatky a osobné veci obetí v otvorenom sklade.
Pozostalí vo svojom vyhlásení uviedli, že nájdenie týchto pozostatkov viac ako rok po tragickej nehode „demonštruje absenciu národného systému riadenia katastrof“. Vláda sa podľa nich musí ospravedlniť poškodeným rodinám a „zistiť pravdu o tom, prečo nedokázala reagovať na túto katastrofu“.
Prezidentov pokyn prišiel po tom, čo najvyšší štátny kontrolný úrad v utorok uviedol, že betónová bariéra, ktorá bola príčinou tejto tragickej havárie, bola postavená s cieľom znížiť náklady.
Štúdia, ktorú si objednala juhokórejská vláda a ktorá bola zverejnená začiatkom tohto roka, preukázala, že všetci pasažieri by prežili, keby sa na konci letiskovej dráhy nenachádzala betónová konštrukcia.
Stroj leteckej spoločnosti Jeju Air havaroval 29. decembra 2024 na letisku Muan pri návrate z Thajska. Ide o prípad s najväčším počtom obetí na území Južnej Kórey. Lietadlo pristálo bez vysunutia podvozku, zišlo z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej konštrukcie explodovalo. Z celkovo 181 ľudí na palube prežili len dve osoby.
Denník The Korea Times v pondelok informoval, že rodiny obetí nehody protestovali po tom, ako vládni predstavitelia a policajní vyšetrovatelia 26. februára počas opätovného preskúmania trosiek lietadla našli deväť kusov ľudských pozostatkov. Bola medzi nimi aj 25 centimetrov dlhá kosť, pri ktorej potvrdili, že patrila jednej z obetí.
Prezident podľa jeho poradcu vyjadril ľútosť a poslal kondolencie rodinám po tom, ako vyšetrovatelia zistili, že sa našlo deväť pozostatkov siedmich obetí. Úradom nariadil, aby zistili, prečo boli spolu so 648 osobnými vecami a 155 úlomkami lietadla tak dlho ponechané bez dozoru.
Ministerstvo dopravy sa v utorok za to ospravedlnilo, no rodiny obetí kritizujú vládu, že ponechala pozostatky a osobné veci obetí v otvorenom sklade.
Pozostalí vo svojom vyhlásení uviedli, že nájdenie týchto pozostatkov viac ako rok po tragickej nehode „demonštruje absenciu národného systému riadenia katastrof“. Vláda sa podľa nich musí ospravedlniť poškodeným rodinám a „zistiť pravdu o tom, prečo nedokázala reagovať na túto katastrofu“.
Prezidentov pokyn prišiel po tom, čo najvyšší štátny kontrolný úrad v utorok uviedol, že betónová bariéra, ktorá bola príčinou tejto tragickej havárie, bola postavená s cieľom znížiť náklady.
Štúdia, ktorú si objednala juhokórejská vláda a ktorá bola zverejnená začiatkom tohto roka, preukázala, že všetci pasažieri by prežili, keby sa na konci letiskovej dráhy nenachádzala betónová konštrukcia.