Kórea potvrdila prvého infikovaného amerického vojaka koronavírusom

Peking/Soul 26. februára (TASR) - Počet obetí epidémie nového koronavírusu v Číne sa v stredu zvýšil na 2715 po tom, ako infekcii podľahlo ďalších 52 ľudí v najviac postihnutej provincii Chu-pej v strednej časti krajiny - epicentre šírenia nákazy. Ide o najnižší počet za ostatné viac ako tri týždne. Vyplýva to z oznámenia miestnych úradov, o ktorom informovala agentúra AFP.



Úrady taktiež informovali o 406 nových prípadoch nákazy v Číne. V krajine sa tak dosiaľ novým koronavírusom nakazilo viac ako 78.000 ľudí.







Podľa oznámenia amerických jednotiek v Južnej Kórei sa koronavírus potvrdil u amerického vojaka slúžiaceho v krajine. Ide o prvý potvrdený prípad nákazy u príslušníka americkej armády, píše v noci na stredu agentúra AFP.



Vojak slúži na základni Camp Carroll približne 30 kilometrov severne od južného mesta Tägu, ktoré je epicentrom nákazy v Kórei. Vojak sa od ostatných izoloval do karantény mimo základne.



Južná Kórea v stredu informovala, že v krajine zaznamenali 169 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo je tak infikovaných 1146 ľudí. Ide o krajinu s najviac infikovanými mimo územia Číny. Soul dodal, že chorobe dosiaľ podľahlo 11 ľudí.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili po prvý raz v decembri 2019 v čínskom meste Wu-chan, metropole provincie Chu-pej. Odtiaľ sa rozšíril do desiatok krajín.