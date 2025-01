Suspendovaný juhokórejský prezident: Stanné právo nie je zločin

Soul 15. januára (TASR) - Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol v stredu po svojom zadržaní obhajoval vyhlásenie stanného práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



"Stanné právo je výkonom prezidentských právomocí na prekonanie národnej krízy," napísal Jun a uviedol, že "stanné právo nie je zločin". Svoj list zverejnil na sieti Facebook niekoľko hodín po zadržaní v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva 3. decembra.



Juhokórejský prezident má pozastavený výkon funkcie. Tvrdí, že jeho impeachment bol založený na príbehu prirovnávajúceho vyhlásenie stanného práva k povstaniu, čo označil za "skutočne absurdné". Impeachment je podľa neho "podvodný".



Úrad pre vyšetrovanie korupcie (CIO) ho začal v stredu vypočúvať v súvislosti s vyhlásením stanného práva. Jun Sok-jol po svojom zadržaní zverejnil vopred nahrané video a oznámil, že sa dostaví na vypočúvanie "aby zabránil akémukoľvek nešťastnému krviprelievaniu", hoci svoje vyšetrovanie považuje za nezákonné.



Jun Sok-jol však ráno miestneho času údajne odmietol vypovedať a nesúhlasil s tým, aby sa výsluch nahrával. Podľa predstaviteľa CIO bude poobede miestneho času výsluch pokračovať. Na žiadosť o vydanie zatykača majú vyšetrovatelia lehotu 48 hodín po jeho zadržaní, píše Jonhap.



Suspendovaný prezident popiera zákonnosť vyšetrovania CIO a upozornil, že táto agentúra nie je technicky oprávnená vyšetrovať obvinenia z povstania. Uviedol, že plánuje predstúpiť pred ústavný súd, ktorý rozhoduje, či bude odvolaný alebo opätovne dosadený do funkcie.



Ústavný súd má na to lehotu 180 dní od doručenia žiadosti 14. decembra. Ak ju potvrdí, Jun Sok-jol bude odvolaný z funkcie a do 60 dní sa musia konať predčasné prezidentské voľby.