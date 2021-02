Pri hranici s KĽDR zadržali neidentifikovaného muža

Soul 16. februára (TASR) - Neidentifikovaného muža zadržali v utorok skoro ráno miestneho času neďaleko juhokórejského vojenského kontrolného stanovišťa vo východnej časti prísne stráženej demilitarizovanej zóny rozdeľujúcej Kórejský polostrov. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na generálny štáb juhokórejskej armády (JCS).



Podľa JCS ide pravdepodobne o Severokórejčana, ktorý sa zrejme pokúsil ujsť do Južnej Kórey. Zisťuje sa aj to, či ide o vojaka alebo civilistu a ako sa mužovi podarilo prekročiť hranicu.



Z údajov juhokórejského ministerstva pre zjednotenie vyplýva, že počet obyvateľov Severnej Kórey, ktorí utiekli do Južnej Kórey, vlani prudko klesol, pretože KĽDR v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 uzavrela svoje hranice.



Vláda KĽDR tvrdí, že neeviduje ani jeden prípad nákazy koronavírusom, napriek tomu však naďalej obmedzuje pohyb svojich obyvateľov.