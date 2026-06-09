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Kórea: Prokuratúra obvinila bývalého ministra zo zneužitia moci
I Sang-min a traja predstavitelia prezidentskej kancelárie čelia obvineniam zo zneužitia moci.
Autor TASR
Soul 9. júna (TASR) - Juhokórejský tím špeciálneho prokurátora v utorok vzniesol obvinenia proti bývalému ministrovi vnútra I Sang-minovi a trom ďalším vysokopostaveným úradníkom vo vláde exprezidenta Jun Sok-jola pre finančné nezrovnalosti pri sťahovaní prezidentskej rezidencie v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
I Sang-min a traja predstavitelia prezidentskej kancelárie čelia obvineniam zo zneužitia moci. Podľa prokuratúry nezákonne vyčlenili 2,09 miliardy wonov (1,19 milióna eur) zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov dizajnérskej spoločnosti za renováciu prezidentskej rezidencie po jej presťahovaní do centrálnej štvrte Jongsan v Soule.
Spoločnosť 21 Gram získala projekt napriek tomu, že podľa všetkého nespĺňala kvalifikačné kritéria. Jonhap uvádza, že firma mala väzby na exprezidentovu manželku Kim Kon-hi.
Tím špeciálneho prokurátora zároveň tvrdí, že rekonštrukcia takmer trojnásobne prekročila pôvodný rozpočet. Prezidentská kancelária preto vyvíjala tlak na ministerstvo vnútra, aby náklady pokrylo nezákonným presunutím finančných prostriedkov.
Presťahovanie prezidentskej kancelárie patrilo k Junovým predvolebným sľubom. Súčasný prezident I Če-mjong ju odvtedy presťahoval späť do sídla Čchong Wa Dä.
Podľa právnych zdrojov juhokórejskej agentúry podal tím špeciálneho prokurátora aj žiadosť o vydanie zatýkacích rozkazov na bývalého predsedu Zboru náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a troch ďalších bývalých vojenských predstaviteľov v súvislosti s ich úlohou pri krátkom vyhlásení stanného práva prezidentom Junom v decembri 2024. Podľa obvinení nezabránili, či dokonca odmietli nasadiť vojakov do Národného zhromaždenia. Zdroje uvádzajú, že súd o vydaní zatykačov rozhodne ešte v priebehu tohto týždňa.
I Sang-min a traja predstavitelia prezidentskej kancelárie čelia obvineniam zo zneužitia moci. Podľa prokuratúry nezákonne vyčlenili 2,09 miliardy wonov (1,19 milióna eur) zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov dizajnérskej spoločnosti za renováciu prezidentskej rezidencie po jej presťahovaní do centrálnej štvrte Jongsan v Soule.
Spoločnosť 21 Gram získala projekt napriek tomu, že podľa všetkého nespĺňala kvalifikačné kritéria. Jonhap uvádza, že firma mala väzby na exprezidentovu manželku Kim Kon-hi.
Tím špeciálneho prokurátora zároveň tvrdí, že rekonštrukcia takmer trojnásobne prekročila pôvodný rozpočet. Prezidentská kancelária preto vyvíjala tlak na ministerstvo vnútra, aby náklady pokrylo nezákonným presunutím finančných prostriedkov.
Presťahovanie prezidentskej kancelárie patrilo k Junovým predvolebným sľubom. Súčasný prezident I Če-mjong ju odvtedy presťahoval späť do sídla Čchong Wa Dä.
Podľa právnych zdrojov juhokórejskej agentúry podal tím špeciálneho prokurátora aj žiadosť o vydanie zatýkacích rozkazov na bývalého predsedu Zboru náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a troch ďalších bývalých vojenských predstaviteľov v súvislosti s ich úlohou pri krátkom vyhlásení stanného práva prezidentom Junom v decembri 2024. Podľa obvinení nezabránili, či dokonca odmietli nasadiť vojakov do Národného zhromaždenia. Zdroje uvádzajú, že súd o vydaní zatykačov rozhodne ešte v priebehu tohto týždňa.