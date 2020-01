Prokuratúra žiada pre odsúdeného exprezidenta 23 rokov väzenia

Soul 8. januára (TASR) - Juhokórejská prokuratúra požiadala v stredu o zvýšenie trestu pre bývalého prezidenta republiky I Mjong-baka, ktorý bol vlani za spreneveru a úplatkárstvo odsúdený na 15 rokov väzenia. Podľa nového návrhu prokuratúry by mal exprezident stráviť za mrežami až 23 rokov, informovala agentúra Jonhap.



Sedemdesiatosemročného I Mjong-baka odsúdili na 15 rokov väzenia v októbri 2018. Verdikt však ešte nie je právoplatný a v súčasnosti prebieha odvolacie konanie, v rámci ktorého prokuratúra požiadala o zvýšenie udeleného trestu na 23 rokov.



Žalobcovia žiadajú aj to, aby bola exprezidentovi, ktorého v marci 2019 prepustili zo zdravotných dôvodov na kauciu, udelená finančná pokuta vo výške 32 miliárd wonov (24,5 milióna eur). V prvoinštančnom konaní mu súd udelil pokutu vo výške 13 miliárd wonov.



Požiadavku na sprísnenie trestu prokuratúra zdôvodnila tým, že bývalý prezident svoje činy neoľutoval a že sa pokúša prehodiť zodpovednosť na iné osoby.



Odvolací súd by mal vyniesť svoj verdikt vo februári.



I Mjong-baka, ktorý stál na čele Južnej Kórey v rokoch 2008-13, zatkli v marci 2018. Odsúdený bol za prijímanie úplatkov, spreneveru a zneužitie moci v súvislosti s korupčnou kauzou okolo závodu DAS na výrobu náhradných dielov do automobilov, ktorý vlastnil jeho brat.



Podľa verdiktu prvostupňového súdu I Mjong-bak zneužil svoje prezidentské právomoci, aby pomohol bratovej firme, pričom sa neštítil ani prijímania úplatkov. Faktickým vlastníkom uvedenej firmy bol podľa súdu fakticky samotný exprezident, čo on sám dlhodobo popiera.