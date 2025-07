Soul prekonal vyše storočný rekord v sérii horúcich nocí za júl

Soul 31. júla (TASR) - Juhokórejské hlavné mesto Soul prekonalo svoj vyše storočný teplotný rekord pre mesiac júl, keď v noci na štvrtok zažilo v poradí 22. noc, počas ktorej teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Ide o dosiaľ najdlhšiu sériu horúcich nocí, akú zažil Soul počas júla od začiatku zhotovovania takýchto záznamov z roku 1907. Vyplýva to z údajov tamojších meteorológov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



V Južnej Kórei sa takéto noci, počas ktorých teplota od 18.00 h do 09.00 h nesklesne pod 25 stupňov Celzia, označujú termínom tropické. V Európe stačí na použitie rovnakého termínu, aby teplota neklesla pod 20 stupňov, vysvetľuje TASR.



Uplynulá noc v Soule by sa pritom taktiež mohla stať najhorúcejšou, akú tam v júli zaznamenali, teploty totiž počas nej neklesli pod 29,3 stupňa Celzia. Závisí len od toho, či ju v tomto smere ešte neprekoná posledná noc v mesiaci, uvádza AFP.



Intenzívne horúčavy by v kórejskej metropole mali podľa predpovedí tamojších meteorológov pretrvávať aj v nasledovných dňoch. „Teplý vzduch z Havajskej tlakovej výše začal ovplyvňovať Južnú Kóreu o niečo skôr než zvyčajne,“ objasnil riaditeľ miestnej meteorologickej služby. Dodal, že v dôsledku zvyšujúceho sa vplyvu anticyklóny došlo k akumulácii tepla a postupnému zosilňovaniu horúčav.



Horúčavy si v Južnej Kórei v tomto roku zrejme vyžiadali už 13 životov. Takýto počet uvádzajú tamojšie úrady v prípade úmrtí pravdepodobne súvisiacich i teplom. Ide o trojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V dôsledku extrémnych horúčav uhynuli v tejto krajine taktiež už státisíce hospodárskych zvierat.



Horúce leto zažíva veľká časť sveta, pričom uplynulý jún bol pre 12 krajín vôbec najteplejším v histórii takýchto meraní, uvádza AFP na základe analýzy údajov služby monitorovania zmeny klímy (C3S) programu Copernicus Európskej únie.