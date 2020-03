Trump a Mun Če-in hovorili o možnej zdravotníckej podpore

Soul 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok po telefonickom rozhovore s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom vyjadril nádej, že Južná Kórea by Spojeným štátom mohla poskytnúť zdravotnícku podporu. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na sídlo juhokórejského prezidenta.



Obaja lídri podľa Jonhapu hovorili o spolupráci v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Mun Če-in povedal, že jeho vláda poskytne "maximálnu podporu", ak bude dostupná.



Juhokórejský prezident upozornil, že si to môže vyžadovať schválenie zo strany amerického Úradu na kontrolu potravín a liečiv (FDA). Trump podľa prezidentského paláca povedal, že podnikne okamžité kroky "ešte dnes".



Juhokórejský prezident v súvislosti s plánovaným virtuálnym summitom skupiny G20 zdôraznil potrebu, aby členské štáty vyslali "jednotný odkaz" v oblasti karanténnych opatrení a úsilia podporiť hospodárstvo zasiahnuté pandémiou.



Južnú Kóreu podľa Jonhapu chvália za jej efektívnu a pohotovú reakciu na šírenie vírusu a využite svojich možností v oblasti testovania. Kórea vyváža testovacie súpravy do viacerých krajín.



V tejto východoázijskej krajine sa vírusom nakazilo celkovo 9037 ľudí a 120 osôb zomrelo na následky ochorenia COVID-19, ktoré vírus vyvoláva.



Mun Če-in v utorok absolvoval telefonické rozhovory vo veci nákazy COVID-19 aj so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom a saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom.