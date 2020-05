Úrady v Soule obmedzili počet detí prítomných na vyučovaní

Soul 29. mája (TASR) - Južná Kórea v piatok prijala obmedzenia na počet žiakov, ktorí chodia do škôl v Soule a jeho okolí. Tamojšie úrady sa snažia riešiť nové prípady nákazy novým koronavírusom, ktoré ohrozujú doterajšie úspechy krajiny pri potláčaní epidémie.



Ako v piatok informovala agentúra AFP, do materských, základných a stredných škôl v metropolitnej oblasti Soulu - ktorý je domovom pre polovicu obyvateľstva krajiny - bude môcť každý deň prísť len jeden z troch žiakov. Ostatní sa budú vzdelávať dištančne.



Južná Kórea začala tento mesiac znovu otvárať školy. Všetci žiaci a študenti by sa do škôl mali vrátiť od 8. júna. Otváranie škôl sa však zrejme oneskorí v oblastiach, kde sa vyskytol komunitný prenos nákazy.



Južná Kórea má za sebou jeden z najhorších priebehov epidémie mimo pevninskej Číny, podľa AFP sa však zdá, že ju má pod kontrolou vďaka rozsiahlemu programu monitorovania, testovania a účinného liečenia. Vedenie krajiny pritom nepristúpilo k radikálnemu povinnému obmedzeniu voľného pohybu ľudí či zastaveniu ekonomiky.



Pravidlá týkajúce sa obmedzenia sociálnych kontaktov sa medzičasom zmiernili a život v krajine sa tento týždeň vrátil takmer do normálu.



V hlavnom meste Soul a okolí však boli tieto reštriktívne opatrenia znovu aktivované, keď sa v tomto regióne objavili nové ohniská nákazy.



Múzeá, parky a galérie v Soule sú od piatku opäť zatvorené, a to na dva týždne. Úrady vyzvali tamojšie spoločnosti, aby pre svojich zamestnancov znovu zaviedli flexibilnú prácu.



Južná Kórea vo štvrtok oznámila najväčší nárast nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 za posledné takmer dva mesiace. Jedným z nových ohnísk nákazy je sklad spoločnosti Coupang v logistickom centre v meste Pučchon ležiacom západne od Soulu.