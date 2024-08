Soul prekonal svoj vyše storočný teplotný rekord

Soul 16. augusta (TASR) - Juhokórejské hlavné mesto Soul prekonalo svoj vyše storočný teplotný rekord, keď v noci na piatok zažilo v poradí už 26. noc, keď teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Vyplýva to z oficiálnych údajov tamojších meteorológov. Informuje o tom agentúra AFP.



Dovedna už 26 takto horúcich nocí po sebe predstavuje vôbec najdlhšiu sériu, akú Soul zažil od začiatku zhotovovania takýchto záznamov z roku 1907.



AFP pripomína, že v roku 2018 zaznamenala juhokórejská metropola dovedna 21 dní s teplotami, keď maximá presiahli 35 stupňov Celzia, čo bol viac ako za celých predchádzajúcich desať rokov dohromady.



Mimoriadne intenzívne horúčavy zažíva počas prebiehajúcej letnej sezóny veľká časť sveta. Generálny tajomník OSN António Guterres ešte v júli varoval pred "epidémiou extrémnych horúčav" zosilnených klimatickými zmenami a krajiny vyzval na prijatie opatrení, ktorými by stlmili ich dôsledky.



Juhokórejskí klimatickí aktivisti apelujú na vládu, aby prijala príslušné opatrenia. "Prioritou by malo byť znižovanie emisií skleníkových plynov," povedal AFP miestny právnik zaoberajúci sa ochranou životného prostredia.



Horúčavy sužujú aj susednú Severnú Kóreu, ktorá začiatkom tohto týždňa vydala pred nimi výstrahu. V niektorých oblastiach sa tam očakávajú denné teploty v rozmedzí od 33 do 37 stupňov Celzia. Najhoršie je na tom stredná časť krajiny vrátane hlavného mesta Pchjongjang.