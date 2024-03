Vodiči autobusov v Soule pre štrajk nenastúpili do práce

Soul 28. marca (TASR) - Tisíce vodičov autobusov vstúpili vo štvrtok v juhokórejskej metropole Soul do generálneho štrajku pre spor týkajúci sa platov. Podľa odborov postihol štrajk 97 percent tamojších autobusových liniek a spôsobil chaos počas rannej dopravnej špičky. Po zhruba 11 hodinách sa však vodičom podarilo so zamestnávateľmi dohodnúť a vrátili sa do práce, informuje TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.



Išlo o prvý takýto štrajk v Kórei od roku 2012. Začal sa vo štvrtok skoro ráno - krátko po tom, ako na poslednú chvíľu stroskotali rokovania o platoch, v rámci ktorých požadovali vodiči zvýšenie hodinovej mzdy o 12,7 percenta, čo však zamestnávatelia odmietli ako neprimerané.



Mnohých obyvateľov Soulu štrajk zaskočil a na ranný presun do práce následne hromadne využívali metro, ktoré malo počas špičky posilnenú prevádzku. Jednotlivé mestské štvrte zabezpečili obyvateľom aj bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá ich zvážala k staniciam metra.



Odbory sa však už popoludní miestneho času - na rokovaniach sprostredkovaných vedením mesta - dohodli so zamestnávateľmi na zvýšení miezd o 4,48 percenta a dovolenkových prémiách vo výške 650.000 wonov (približne 450 eur). Vodiči sa potom okamžite vrátili do práce, čím sa podarilo normalizovať dopravu ešte pred večernou špičkou.