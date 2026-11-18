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V okolí skúšobných miestností vypnú Wi-Fi, obávajú sa podvádzania s AI
Úrady opatrenia sprísnili po tom, ako v nedeľu minulý týžden najlepší uchádzač tohtoročnej štátnej skúšky pre daňových poradcov priznal podvádzanie.
Autor TASR
Soul 18. novembra (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok vypne verejné Wi-Fi siete v okolí skúšobných miestností vysokých škôl, kam má na prijímacie skúšky prísť približne 550-tisíc študentov. Úrady sa opatrením snažia zabrániť podvádzaniu s pomocou umelej inteligencie (AI). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Ministerstvo vedy a informačných technológií uviedlo, že opatrenie pripravuje v spolupráci so školskými úradmi. Podľa miestnych médií budú verejné Wi-Fi služby pozastavené v okruhu 100 metrov od skúšobných miest od stredy 18.00 h (10.00 h SEČ) do štvrtka 18.00 h miestneho času.
Úrady chcú pred začiatkom skúšok a potom ešte raz v náhodne vybranom čase rozoslať núdzové upozornenia. Ich cieľom bude odhaliť prípadné mobilné telefóny, ktoré študenti napriek pravidlám neodovzdajú. Prezident I Če-mjong dokonca navrhol odmenu 100 miliónov wonov (približne 68.000 eur) pre ľudí, ktorí prípady podvádzania nahlásia.
Úrady opatrenia sprísnili po tom, ako v nedeľu minulý týžden najlepší uchádzač tohtoročnej štátnej skúšky pre daňových poradcov priznal podvádzanie. Pomocou miniatúrnej kamery a mobilného telefónu dostával odpovede vytvorené AI a dosiahol takmer maximálny počet bodov.
Skúška s názvom Suneung sa koná raz ročne. V Južnej Kórei sa považuje za vstupenku na prestížne univerzity a k dobre plateným pracovným miestam.
Ministerstvo vedy a informačných technológií uviedlo, že opatrenie pripravuje v spolupráci so školskými úradmi. Podľa miestnych médií budú verejné Wi-Fi služby pozastavené v okruhu 100 metrov od skúšobných miest od stredy 18.00 h (10.00 h SEČ) do štvrtka 18.00 h miestneho času.
Úrady chcú pred začiatkom skúšok a potom ešte raz v náhodne vybranom čase rozoslať núdzové upozornenia. Ich cieľom bude odhaliť prípadné mobilné telefóny, ktoré študenti napriek pravidlám neodovzdajú. Prezident I Če-mjong dokonca navrhol odmenu 100 miliónov wonov (približne 68.000 eur) pre ľudí, ktorí prípady podvádzania nahlásia.
Úrady opatrenia sprísnili po tom, ako v nedeľu minulý týžden najlepší uchádzač tohtoročnej štátnej skúšky pre daňových poradcov priznal podvádzanie. Pomocou miniatúrnej kamery a mobilného telefónu dostával odpovede vytvorené AI a dosiahol takmer maximálny počet bodov.
Skúška s názvom Suneung sa koná raz ročne. V Južnej Kórei sa považuje za vstupenku na prestížne univerzity a k dobre plateným pracovným miestam.