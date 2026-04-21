Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Južná Kórea vyzvala na regionálnu spoluprácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Soul 21. apríla (TASR) - Južná Kórea vyzvala na užšiu spoluprácu v oblasti energetiky a globálnych dodávateľských reťazcov medzi krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne ako spôsob riešenia krízy vyvolanej vojnou na Blízkom východe, uviedlo v utorok ministerstvo zahraničných vecí v Soule. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Generálny riaditeľ pre medzinárodné ekonomické záležitosti na ministerstve zahraničných vecí Rju Ho-kwon vyslovil túto výzvu v pondelok počas konferencie Hospodárskej a sociálnej komisie OSN pre Áziu a Tichomorie (ESCAP) v Bangkoku, uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.

ESCAP je medzivládny orgán založený v roku 1947 ako jedna z piatich regionálnych komisií v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN, ktorej úlohou je podporovať hospodársku a sociálnu spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne.

Rju Ho-kwon zdôraznil dopad situácie na Blízkom východe na energetické trhy, globálne dodávateľské reťazce a námorné trasy v spomínanom regióne, a vyzval na posilnenie regionálnej spolupráce s cieľom riešiť tieto výzvy, uviedlo ministerstvo.

V rámci konferencie sa tiež stretol s generálnou tajomníčkou ESCAP Armidou Salsiah Alisjahbanou, s ktorou diskutoval o snahách posilniť spoluprácu medzi Južnou Kóreou a týmto orgánom OSN, ako aj o rozšírení prítomnosti Južnej Kórey v medzinárodných organizáciách.
