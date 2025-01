Kórea: Zadržaného prezidenta Juna umiestnili na samotku

Soul 20. januára (TASR) - Juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v pondelok umiestnili do samostatnej cely. O jeho vzatí do väzby rozhodol cez víkend súd. Juna vyšetrujú za pokus o vyhlásenie stanného práva začiatkom decembra 2024. TASR o tom informuje podľa agentúry Jonhap.



Prezidentovi odobral parlament právomoci pre proces jeho odvolania z funkcie (impeachement). V súčasnosti sa nachádza v cele s výmerou 12 štvorcových metrov vo väzenskom komplexe v meste Uiwang južne od Soulu.



"(Juna) premiestnili z miestnosti pre podozrivých do väzenských priestorov a dostal som správu, že noc strávil dobre," uviedol pred parlamentným výborom pre legislatívu a súdnictvo šéf juhokórejskej väzenskej stráže Šin Jong-hä.



Junova cela je podľa agentúry Jonhap zvyčajne určená pre päť až šesť ľudí. Podľa Šina je podobne veľká ako tie, v ktorých väzbu trávili zadržaní juhokórejskí prezidenti aj v minulosti.



Šin uviedol, že Jun plne spolupracoval pri procese vzatia do väzby a na jeho bezpečnosť dohliada vyhradený príslušník väzenskej stráže.



Po nedeľnom rozhodnutí súdu môžu vyšetrovatelia držať prezidenta zbaveného právomocí vo väzbe 20 dní. Do tejto lehoty sa ráta aj čas od jeho stredajšieho zatknutia.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) má v úmysle po desiatich dňoch postúpiť vyšetrovanie prezidenta prokuratúre. Očakáva sa, že tá ho obžaluje ešte pred uplynutím 20-dňovej väzby.