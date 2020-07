Kórea zrušila povolenie na zasielanie letákov utečencom z KĽDR

Soul 17. júla (TASR) - Južná Kórea zrušila v piatok povolenie dvom skupinám severokórejských utečencov, aby mohli na územie KĽDR zasielať protipchjongjanské letáky. Oznámilo to juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie.



Tento krok pravdepodobne podnieti diskusiu o možnom porušení práva slobody prejavu na demokratickom Juhu, zamýšľa sa tlačová agentúra AFP.



Letáky, ktoré sú umiestňované na teplovzdušné balóny, kritizujú vládu Severnej Kórey za situáciu v oblasti ľudských práv a jadrový program Pchjongjangu.



Podľa vyhlásenia uvedeného ministerstva však odosielaním podobných letákov skupiny "ohrozovali bezpečnosť a životy Kórejčanov žijúcich v pohraničných mestách" a "vážne poškodzovali vládne snahy o zjednotenie".



Zrušenie povolenia neznamená, že táto činnosť bude nezákonná. Aktivistom však výrazne sťaží získavanie peňazí a nebudú mať už prístup k výhodám, aké majú registrované organizácie, vysvetľuje AFP.



Minulý mesiac KĽDR viackrát odsúdila Južnú Kóreu za zasielanie letákov a urazila aj jej prezidenta Mun Če-ina. Situácia medzi oboma krajinami sa ešte viac skomplikovala, keď sestra severokórejského lídra Kim Čong-una, Kim Jo-džong, vydala príkaz na zničenie medzikórejského styčného úradu v Kesongu.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch rozhodnutie na zrušenie povolenia na zasielanie letákov odsúdila a označila ho za "hanebné".



"Namiesto toho, aby prezident Mun zakázal odosielanie balónov s letákmi na Sever, mal by radšej verejne požadovať, aby KĽDR rešpektovala slobodu prejavu a prestala cenzurovať to, čo by jej obyvatelia mali vidieť," vyjadril sa zástupca organizácie pre Áziu Phil Robertson.



Medzikórejské vzťahy ochladli po schôdzke prezidenta USA Donalda Trumpa s Kim Čong-unom vo vietnamskom Hanoji vo februári 2019, ktorá sa skončila bezvýsledne. V patovej situácii sa ocitli aj rokovania o ukončení jadrového programu KĽDR medzi Pchjongjangom a Washingtonom.