Kórea:Po vyslaní vojakov KĽDR do Ruska sa zvýšil počet útokov hackerov

Soul 8. novembra (TASR) - Počet kybernetických útokov proruských hackerských skupín proti Južnej Kórei sa zvýšil po tom, čo Severná Kórea vyslala vojenské jednotky na pomoc Rusku v jeho vojenskom ťažení na Ukrajine. Oznámila to v piatok kancelária juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a Jonhap.



Národná bezpečnostná rada sa vo štvrtok zišla na mimoriadnom zasadnutí po tom, ako boli v posledných dňoch zaznamenané útoky typu "denial of service", ktorého cieľom je zahltenie a znefunkčnenie cieľovej služby, na niektoré vládne a súkromné internetové stránky. Jonhap dodáva, že útok zasiahol aj internetovú stránku ministerstva obrany a súdov.



Niektoré internetové stránky zaznamenali dočasné výpadky. Nedošlo však k vážnemu poškodeniu, vyhlásila kancelária prezidenta a dodala, že vláda posilní svoju schopnosť reagovať na takéto útoky.



"Kybernetické útoky spáchané proruskými hackerskými skupinami na našu krajinu sa vyskytovali aj v minulosti, avšak potom, čo Severná Kórea vyslala svoje vojenské jednotky do Ruska a zapojila sa do vojny na Ukrajine, sa stali častejšími," uviedla vo vyhlásení kancelária prezidenta.



Kórejskí a americkí predstavitelia tvrdia, že v Rusku sa nachádza viac ako 10.000 vojakov z KĽDR. Podľa predstaviteľov USA a ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova sa severokórejské jednotky už zapojili do bojov v ruskej Kurskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou.



Túto novú vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a KĽDR odsúdila Južná Kórea, Spojené štáty a západní spojenci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že prvé boje medzi ukrajinskou armádou a severokórejskými jednotkami "otvárajú novú stránku nestability vo svete".