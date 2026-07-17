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Koreckyj: Vláda vymenovala Chmaru a Sybihu za dočasných ministrov

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Na snímke nový ukrajinský premiér Serhij Koreckyj. Foto: TASR/AP

Premiér zároveň oznámil reštrukturalizáciu ministerstiev v súlade s rozhodnutiami prijatými ukrajinským parlamentom.

Autor TASR
Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinská vláda po dohode s prezidentom Volodymyrom Zelenským v piatok vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil nový premiér Serhij Koreckyj, píše TASR.

Vláda po dohode s prezidentom vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Je dôležité zachovať kontinuitu práce v oblastiach obrany a zahraničnej politiky,“ napísal Koreckyj na Telegrame.

Premiér zároveň oznámil reštrukturalizáciu ministerstiev v súlade s rozhodnutiami prijatými ukrajinským parlamentom. Vláda preto obnoví ministerstvo agrárnej politiky a zriadi samostatné ministerstvo pre komunity, územia a vnútorne vysídlené osoby.

Zelenskyj v uplynulých dňoch avizoval prestavbu ukrajinskej vlády. Demisiu následne podala premiérka Julija Svyrydenková a odvolaný bol aj minister obrany Mychajlo Fedorov.

Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil novú vládu premiéra Koreckého s výnimkami na postoch ministrov obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Zelenskyj neskôr oznámil, že za šéfa rezortu obrany nominuje Jevhenija Chmaru. Sybiha slúži ako šéf rezortu diplomacie od roku 2024.
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