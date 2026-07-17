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Koreckyj: Vláda vymenovala Chmaru a Sybihu za dočasných ministrov
Premiér zároveň oznámil reštrukturalizáciu ministerstiev v súlade s rozhodnutiami prijatými ukrajinským parlamentom.
Autor TASR
Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinská vláda po dohode s prezidentom Volodymyrom Zelenským v piatok vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil nový premiér Serhij Koreckyj, píše TASR.
„Vláda po dohode s prezidentom vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Je dôležité zachovať kontinuitu práce v oblastiach obrany a zahraničnej politiky,“ napísal Koreckyj na Telegrame.
Premiér zároveň oznámil reštrukturalizáciu ministerstiev v súlade s rozhodnutiami prijatými ukrajinským parlamentom. Vláda preto obnoví ministerstvo agrárnej politiky a zriadi samostatné ministerstvo pre komunity, územia a vnútorne vysídlené osoby.
Zelenskyj v uplynulých dňoch avizoval prestavbu ukrajinskej vlády. Demisiu následne podala premiérka Julija Svyrydenková a odvolaný bol aj minister obrany Mychajlo Fedorov.
Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil novú vládu premiéra Koreckého s výnimkami na postoch ministrov obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Zelenskyj neskôr oznámil, že za šéfa rezortu obrany nominuje Jevhenija Chmaru. Sybiha slúži ako šéf rezortu diplomacie od roku 2024.
„Vláda po dohode s prezidentom vymenovala Jevhenija Chmaru za dočasného ministra obrany a Andrija Sybihu za dočasného ministra zahraničných vecí. Je dôležité zachovať kontinuitu práce v oblastiach obrany a zahraničnej politiky,“ napísal Koreckyj na Telegrame.
Premiér zároveň oznámil reštrukturalizáciu ministerstiev v súlade s rozhodnutiami prijatými ukrajinským parlamentom. Vláda preto obnoví ministerstvo agrárnej politiky a zriadi samostatné ministerstvo pre komunity, územia a vnútorne vysídlené osoby.
Zelenskyj v uplynulých dňoch avizoval prestavbu ukrajinskej vlády. Demisiu následne podala premiérka Julija Svyrydenková a odvolaný bol aj minister obrany Mychajlo Fedorov.
Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil novú vládu premiéra Koreckého s výnimkami na postoch ministrov obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Zelenskyj neskôr oznámil, že za šéfa rezortu obrany nominuje Jevhenija Chmaru. Sybiha slúži ako šéf rezortu diplomacie od roku 2024.