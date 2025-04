Kórejská opozičná strana do volieb nominovala I Če-mjonga

Soul 27. apríla (TASR) - Najväčšia juhokórejská opozičná Demokratická strana (DP) v nedeľu formálne nominovala svojho bývalého predsedu I Če-mjonga za kandidáta do nadchádzajúcich júnových prezidentských volieb, informuje o tom TASR podľa agentúr AP, AFP a Jonhap.



DP uviedla, že I v straníckych primárkach získal takmer 90 percent hlasov. Hladko tak porazil ďalších dvoch kandidátov.



„Ľud mi zveril úlohu získať späť moc drvivým víťazstvom a ukončiť starú éru vzbury a úpadku,“ vyhlásil I po voľbách.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky I s približne 38-percentnou podporou s prehľadom vedie pred všetkými ďalšími kandidátmi. Podpora ostatných uchádzačov sa pohybuje na jednocifernej úrovni.



Kandidáta do volieb však zatiaľ oficiálne nepostavila vládna konzervatívna strana Sila ľudu (PPP), ktorá si ho zvolí budúci víkend. Za hlavných uchádzačov sa považujú bývalý šéf PPP Han Dong-hun a exminister práce Kim Mun-su.



Jonhap pripomína, že napriek vysokej podpore je I v centre viacerých káuz vrátane škandálu s výstavbou pozemkov v meste Seongnam južne od Soulu. Odvolací súd ho tiež nedávno oslobodil spod obžaloby z porušenia volebného zákona, ktoré ho mohlo pripraviť o poslanecký mandát a znemožniť mu kandidovať na prezidenta.



Opozičný politik už kandidoval aj v predošlých prezidentských voľbách, v ktorých tesným rozdielom o 0,73 percenta prehral s dnes už odvolaným prezidentom Jun Sok-jolom.



Juna začiatkom apríla zbavil najvyššej funkcie ústavný súd pre jeho rozhodnutie vyhlásiť stanné právo. Krajinu až do inaugurácie nového prezidenta vedie premiér Han Tok-su.