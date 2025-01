Kórejská polícia žiada zatykač na 66 osôb pre násilnosti na protestoch

Soul 20. januára (TASR) - Polícia v Južnej Kórei zadržala už 90 osôb v súvislosti s násilnými výtržnosťami počas víkendových protestov proti zatknutiu prezidenta Jun Sok-jola. Pre 66 z nich bude polícia žiadať prokuratúru o vydanie zatykača, informovala Metropolitná policajná agentúra v Soule (SMPA). TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.



Pre 46 to odôvodnila násilným vtrhnutím do budovy súdu v nedeľu skoro ráno miestneho času a sú medzi nimi aj traja youtuberi. Ďalších desať obvinila z blokovania auta, v ktorom sa viezli prokurátori a vyšetrovatelia. Zvyšných desať ľudí obvinila z nezákonného preliezania stien súdu alebo napadnutia policajtov.



Podľa SMPA päť zadržaných osôb už v pondelok absolvovalo súdne pojednávanie.



Vek všetkých 90 zadržaných je v rozmedzí od tínedžerov až po sedemdesiatnikov. Osoby vo veku od 20 do 30 rokov tvorili o niečo viac ako polovicu. SMPA prisľúbila, že bude žiadať prísne potrestanie všetkých nezákonných činov a ich páchateľov.



V sobotu večer miestneho času sa pred súdom v Soule zhromaždilo približne 44.000 ľudí na podporu prezidenta Juna. Je obvinený zo vzbury a zo zneužitia moci pri pokuse o zavedenie stanného práva z 3. decembra.