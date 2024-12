Kórejská prokuratúra dala zatknúť exministra obrany Kim Jong-hjuna

Soul 8. decembra (TASR) — Na príkaz prokuratúry zadržali v nedeľu bývalého juhokórejského ministra obrany Kim Jong-hjuna za jeho úlohu pri krátkodobom vyhlásení stanného práva. Stalo sa tak po tom, ako exminister prišiel na výsluch do vyšetrovacej centrály. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Vyhlásenie stanného práva oznámil v utorok prezident Jun Sok-jol vo vopred neohlásenom príhovore. Hlava štátu ním reagovala na údajné protištátne aktivity opozície, ktorú obvinila aj so sympatií voči Severnej Kórei.



O necelé tri hodiny neskôr parlament väčšinou hlasov stanné právo zrušil. Prezident musí podľa ústavy takéto rozhodnutie zákonodarcov akceptovať



V sobotu v juhokórejskom parlamente neuspel návrh na odvolanie prezidenta. Návrh na impeachment, ktorý predložila opozícia, nedosiahol požadovanú dvojtretinovú väčšinu po tom, čo väčšina zákonodarcov z vládnucej strany Sila ľudu (PPP) hlasovanie bojkotovala.



Vyhlásenie stanného práva navrhol prezidentovi práve minister obrany. Ten sa v stredu občanom ospravedlnil za spôsobený chaos a prezidentovi ponúkol svoju rezignáciu. Ten ju vo štvrtok prijal.



Predpokladá sa, že prokuratúra dala exministra zatknúť vzhľadom na závažnosť jeho obvinení a obáv, že by mohol zničiť dôkazy. Takéto špekulácie sa objavili po tom, čo sa zistilo, že Kim Jong-hjun je po odstránení svojho predchádzajúceho účtu znova aktívny na platforme Telegram, uviedla agentúra Jonhap.