Kórejská prokuratúra žiada pre exprezidenta Sok-jola desaťročný trest

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Exprezident čelí v súvislosti s vyhlásením stanného práva viacerým obvineniam v rámci štyroch súdnych procesov, vrátane obvinení z vedenia vzbury.

Autor TASR
Soul 26. decembra (TASR) - Juhokórejskí prokurátori v piatok požiadali o desaťročný trest odňatia slobody pre bývalého prezidenta Jun Sok-jola za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia súvisiace s jeho pokusom o vyhlásenie stanného práva v roku 2024. TASR o tom píše podľa agentúr Jonhap a AFP.

Exprezident Jun vyhlásil stanné právo vlani 3. decembra. Tvrdil, že opozičná strana paralyzuje štátne záležitosti a že sú potrebné núdzové opatrenia na vykorenenie proseverokórejských síl a obranu ústavného poriadku. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom zrušiť prezidentov dekrét. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení.

Jun v decembri nástojil na tom, že jeho rozhodnutie vyhlásiť stanné právo bolo oprávnené v boji proti „pročínskym, proseverokórejským a zradným aktivitám“.

Exprezident čelí v súvislosti s vyhlásením stanného práva viacerým obvineniam v rámci štyroch súdnych procesov, vrátane obvinení z vedenia vzbury, za čo mu v prípade uznania viny hrozí trest smrti, vysvetľuje AFP.

Prokurátori v piatok argumentovali, že Jun maril spravodlivosť tým, že v januári bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali, a vylúčil deviatich členov kabinetu zo zasadnutia, na ktorom sa malo prerokovať jeho vyhlásenie stanného práva.

Súdny proces v súvislosti s marením spravodlivosti bude v tomto prípade podľa agentúry Jonhap prvý, ktorý sa skončí. Súd v Soule by mal vyniesť verdikt v januári.
