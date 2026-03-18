Kórejská vláda pred koncertom skupiny BTS posilňuje opatrenia
Zvýšený stupeň varovania bude platiť od štvrtka do začiatku nedele pre dve štvrte v Soule.
Autor TASR
Soul 18. marca (TASR) - Juhokórejská vláda v stredu oznámila, že zvýši úroveň varovania pred terorizmom na 2. stupeň. Súvisí to s koncertom k-popovej skupiny BTS tento víkend v centre Soulu. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Jonhap.
Zvýšený stupeň varovania bude platiť od štvrtka do začiatku nedele pre dve štvrte v Soule. Varovanie vláda zvýšila na druhý v rámci štvorstupňovej stupnice. Premiér Kim Min-sok vyzval na vypracovanie primeraných bezpečnostných opatrení, keďže vzhľadom na globálnu bezpečnostnú situáciu nie je možné vylúčiť teroristické hrozby.
Koncert celosvetovo mimoriadne obľúbenej chlapčenskej skupiny sa uskutoční v sobotu na námestí Kwanghwamun v štvrti Čongno. V Soule sa očakáva účasť stoviek tisíc fanúšikov z Kórey, ale aj celého sveta.
Prezident I Če-mjong už verejnosť vyzval na spoluprácu s bezpečnostnými zložkami. „Aby sa podujatie mohlo bezpečne uskutočniť, príslušné ministerstvá, miestna samospráva, polícia, hasiči a ďalšie orgány vykonávajú dôkladné prípravy,“ napísal na sociálnej sieti X. „Prosím, rešpektujte na mieste pokyny bezpečnostného personálu,“ dodal.
