Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
Kórejská vláda pred koncertom skupiny BTS posilňuje opatrenia

Skupina BTS. Foto: TASR/AP

Zvýšený stupeň varovania bude platiť od štvrtka do začiatku nedele pre dve štvrte v Soule.

Autor TASR
Soul 18. marca (TASR) - Juhokórejská vláda v stredu oznámila, že zvýši úroveň varovania pred terorizmom na 2. stupeň. Súvisí to s koncertom k-popovej skupiny BTS tento víkend v centre Soulu. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Jonhap.

Zvýšený stupeň varovania bude platiť od štvrtka do začiatku nedele pre dve štvrte v Soule. Varovanie vláda zvýšila na druhý v rámci štvorstupňovej stupnice. Premiér Kim Min-sok vyzval na vypracovanie primeraných bezpečnostných opatrení, keďže vzhľadom na globálnu bezpečnostnú situáciu nie je možné vylúčiť teroristické hrozby.

Koncert celosvetovo mimoriadne obľúbenej chlapčenskej skupiny sa uskutoční v sobotu na námestí Kwanghwamun v štvrti Čongno. V Soule sa očakáva účasť stoviek tisíc fanúšikov z Kórey, ale aj celého sveta.

Prezident I Če-mjong už verejnosť vyzval na spoluprácu s bezpečnostnými zložkami. „Aby sa podujatie mohlo bezpečne uskutočniť, príslušné ministerstvá, miestna samospráva, polícia, hasiči a ďalšie orgány vykonávajú dôkladné prípravy,“ napísal na sociálnej sieti X. „Prosím, rešpektujte na mieste pokyny bezpečnostného personálu,“ dodal.
