Kórejského exministra vnútra odsúdili na 7 rokov
Exministra uznal súd za vinného z toho, že zohral kľúčovú úlohu v príprave prezidentského dekrétu o vyhlásení stanného práva.
Autor TASR
Soul 12. februára (TASR) — Súd v juhokórejskej metropole Soul vo štvrtok odsúdil bývalého ministra vnútra I Sang-mina na sedem rokov odňatia slobody za jeho úlohu pri neúspešnom pokuse bývalého prezidenta Jun Sok-jola zaviesť v decembri 2024 v krajine stanné právo. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Jonhap.
Exministra uznal súd za vinného z toho, že zohral kľúčovú úlohu v príprave prezidentského dekrétu o vyhlásení stanného práva. Prokurátor požadoval pre I Sang-mina 15-ročný trest odňatia slobody. Obvinil ho tiež z toho, že polícii a hasičom nariadil, aby prerušili dodávky elektriny a vody médiám, ktoré kritizovali vtedajšiu vládu.
Súd tiež uznal I Sang-mina vinným z klamstva pod prísahou, keď vo februári minulého roka počas impeachmentu Jun Sok-jola poprel, že dal takéto pokyny alebo dostal príkazy od bývalej hlavy štátu. Oslobodil ho však od obvinení, že prinútil vtedajšieho veliteľa hasičského zboru konať nad rámec jeho právomocí.
I Sang-min sa stal po bývalom premiérovi Han Tok-suovi, ktorý v januári dostal 23-ročný trest, druhým členom kabinetu Jun Sok-jola odsúdeným za vyhlásenie stanného práva z 3. decembra 2024.
Tento krok Jun Sok-jol zdôvodnil údajnými sympatiami opozície voči Severnej Kórei a protištátnou činnosťou opozičných predstaviteľov. Len niekoľko hodín nato parlament jednomyseľne schválil návrh na zrušenie stanného práva, a to napriek pokusom armády hlasovaniu zabrániť. Výnimočný režim vláda následne zrušila. Poslanci prezidenta 14. decembra 2024 zbavili právomocí a ústavný súd ho vlani 4. apríla odvolal z funkcie.
