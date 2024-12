Kórejskí vyšetrovatelia majú predĺžiť väzbu generálmajora Mun Sang-hoa

Kwačchon 25. decembra (TASR) – Vyšetrovatelia štátneho protikorupčného úradu predĺžia väzbu veliteľa obranného spravodajstva podozrivého zo zapojenia do vyhlásenia stanného práva, uviedol v stredu nemenovaný zdroj. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Úrad na vyšetrovanie korupcie vysokých predstaviteľov (CIO) predĺžil väzbu generálmajora Mun Sang-hoa do 6. januára, hoci pôvodne mal byť prepustený v piatok 27. decembra. Prípad bude do piatku predložený vojenskému súdu, uviedol nemenovaný zdroj.



Mun je podozrivý z toho, že do kancelárie Národnej volebnej komisie v meste Kwačchon južne od Soulu vyslal 3. decembra po vyhlásení stanného práva vojakov pod svojím velením. Vojaci na miesto dorazili dve minúty po vyhlásení stanného práva, polícia ho preto podozrieva, že o pláne prezidenta Juna vyhlásiť stanné právo vedel dopredu alebo sa na ňom podieľal.



Zároveň je podozrivý z toho, že v zariadení rýchleho občerstvenia preberal vyhlásenie stanného práva niekoľko dní pred jeho vyhlásením so svojím predchodcom vo funkcii Noh Sang-wonom a ďalšími dvoma osobami, dodáva Jonhap.



Mun bol v piatok prepustený z výnimočnej väzby po tom, ako ho polícia odmietla vziať do väzby. Zdôvodnila to tým, že Mun spadá pod jurisdikciu armády.



Veliteľ obranného spravodajstva bol v piatok po tom, ako prípad prebral CIO, oficiálne obvinený z účasti na príprave nevyhnutných krokov spojených so štátnym prevratom a tiež zo zneužívania právomocí, píše Jonhap.