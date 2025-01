Kórejskí vyšetrovatelia požiadali o zatykač na prezidenta Juna

Soul 17. januára (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia v piatok požiadali o vydanie zatykača na suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola v súvislosti s jeho vyhlásením stanného práva. Jun je na základe zatykača obvinený z vedenia vzbury a zneužitia právomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) podal žiadosť na súd v Soule po tom, čo Juna v stredu zadržali a vypočúvali. Suspendovaná hlava štátu však opakovane odmietla vypovedať. Vyšetrovatelia mohli Juna zadržať len na 48 hodín, preto sa očakávalo, že požiadajú o nový zatykač, ktorý pravdepodobne predĺži jeho väzbu o 20 dní, čo prokurátorom poskytne čas na formalizáciu obžaloby proti nemu.



CIO tvrdí, že žiada o zatykač na Juna vzhľadom na závažnosť trestného činu a riziko recidívy, píše Jonhap.



Súbežne s týmto konaním juhokórejský ústavný súd koná vo veci ústavnej obžaloby, pričom rozhoduje o tom, či zbaví suspendovaného prezidenta funkcie. Ak by sa tak stalo, Jun by prišiel o funkciu a nové prezidentské voľby by sa museli konať do 60 dní.



Južná Kórea sa zmieta v politickom chaose po tom čo Jun 3. decembra nečakane vyhlásil stanné právo, ktoré však poslanci o niekoľko hodín hlasovaním zrušili. V nasledujúcich týždňoch parlament schválil ústavnú žalobu voči Junovi, ktorý sa až do stredy skrýval vo svojej stráženej rezidencii a vyhýbal sa zatknutiu.