Juhokórejský minister vyjadril obavy zo spolupráce Ruska a KĽDR

Soul 14. septembra (TASR) - Juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jong-ho vo štvrtok vyjadril "hlboké" obavy z vojenskej spolupráce a možného obchodu so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktorých lídri Kim Čong-un a Vladimir Putin sa v stredu zišli na rokovaniach na ruskom Ďalekom východe.



Juhokórejský minister podľa agentúry Jonhap uviedol, že Pchjongjang a Moskva zjavne naďalej tlačia na vojenskú spoluprácu. Podľa neho o tom svedčí aj Kimova návšteva muničných tovární a Putinova narážka na podporu severokórejskej technológie na vývoj a výrobu družíc.



Minister Kim Jong-ho dodal, že je nutné oboznámiť sa a do detailu porozumieť výsledkom summitu Kim-Putin. Zdôraznil však, že Južná Kórea je hlboko znepokojená vojenskou spoluprácou a transakciami so zbraňami medzi Ruskom a KĽDR.



"Opäť sme vyzvali Severnú Kóreu a Rusko, aby prestali s nezákonným a bezohľadným konaním, ktoré len prehlbuje ich vlastnú izoláciu, a aby dodržiavali medzinárodné normy vrátane rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN," spresnil Kim Jong-ho.



Kim Čong-un a Putin počas stretnutia na ruskom Ďalekom východe pravdepodobne diskutovali o tom, ako prehĺbiť vojenskú spoluprácu, keďže Rusko od Severnej Kórey zrejme potrebuje zásoby delostreleckých granátov a munície pre vojnu, ktorú rozpútalo voči Ukrajine, zatiaľ čo KĽDR chce od Ruska špičkové technológie v oblasti zbrojárstva.