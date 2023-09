Kórejský polostrov je na pokraji jadrovej vojny, upozorňuje KĽDR

New York 26. septembra (TASR) - Kórejský polostrov je na pokraji jadrovej vojny. Uviedla to v utorok na pôde OSN Severná Kórea, ktorá vinu zvalila na údajný nepriateľský postoj Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kórejský polostrov sa podľa Severnej Kórey ocitol "bližšie k okraju jadrovej vojny" v dôsledku konania Spojených štátov v posledných rokoch. Severná Kórea sa takto vyjadrila v ten istý deň, keď generálny tajomník OSN António Guterres varoval pred novými pretekmi v nukleárnom zbrojení, pripomína AFP.



Severokórejský veľvyslanec pri OSN Kim Song zároveň v utorok odsúdil konanie Južnej Kórey počas vlády úradujúceho prezidenta Jun Sok-jola - konzervatívca, ktorý sa usiluje o vybudovanie silnejšej spolupráce s Washingtonom i Japonskom. "V dôsledku tejto pochlebovačskej a potupnej politiky závislosti na vonkajších silách je Kórejský polostrov v... situácii s bezprostredným nebezpečenstvom vypuknutia jadrovej vojny," uviedol Song.



Poukázal na vytvorenie tzv. Poradnej skupiny pre jadrové otázky (NCG), prostredníctvom ktorej chcú Spojené štáty lepšie integrovať svoje jadrové kapacity s konvenčnými silami Južnej Kórey. Tieto dve spojenecké krajiny chcú zároveň posilniť zdieľanie informácií a plánovanie pre nepredvídateľné udalosti.



Podľa Kima sa však táto skupina "zaviazala plánovať a vykonávať preventívne jadrové útoky“ voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike.



"USA teraz pristupujú k praktickej časti realizácie svojho zlovestného zámeru vyprovokovať jadrovú vojnu tým, že prvýkrát za desaťročia často vysielajú strategické jadrové ponorky a bombardéry s jadrovými zbraňami do okolia Kórejského polostrova," vyhlásil Kim.



Severná Kórea si vyslúžila odsúdenie od Spojených štátov, Južnej Kórey i Japonska pre opakované raketové testy, pripomína AFP. Americké prezident Joe Biden opakovane uviedol, že je otvorený dialógu s Pchjongjangom; ten však záujem o rokovania neprejavuje.