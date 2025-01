Kórejský prezident čeliaci impeachmentu sa už trikrát vyhol zatknutiu

Soul 2. januára (TASR) — Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa vo štvrtok už tretí deň po sebe vyhol svojmu zatknutiu. Zdržiava sa v prezidentskej rezidencii v Soule, kde jeho ochrankári polícii opäť zabránili zadržať ho. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zatykač na Jun Sok-jola bol vydaný v utorok v súvislosti s vyšetrovaním vyhlásenia stanného práva z 3. decembra. Jun bol predtým trikrát predvolaný na výsluch, no výzvu zakaždým ignoroval. Kontroverzné vyhlásenie stanného práva vyšetruje prokuratúra a spoločný tím polície, ministerstva obrany a protikorupčného úradu.



Okrem zatykača, ktorého platnosť sa skončí 6. januára, vydal súd aj príkaz na domovú prehliadku. Podľa Junovho právnika sú oba príkazy "nezákonné a neplatné", pretože boli vydané na žiadosť orgánu, ktorý nemá vyšetrovacie právomoci.



Pred Junovým sídlom sa utáborili jeho priaznivci aj odporcovia. Polícia sa ich vo štvrtok odtiaľ snažila vytlačiť. Vo vyhlásení adresovanom demonštrantom Jun varoval, že suverenitu Južnej Kórey ohrozujú "vnútorné a vonkajšie sily". Jun prostredníctvom svojho právnika odkázal, že "bude bojovať až do trpkého konca, aby ochránil tento národ".



Jun Sok-jol prekvapujúco vyhlásil stanné právo 3. decembra, keď sa v parlamente konala rozprava o budúcoročnom rozpočte. Opozíciou ovládaný parlament však využil svoje právo veta, ktoré musel Jun rešpektovať a po niekoľkých hodinách stanné právo zrušil.



Poslanci následne 14. decembra odhlasovali začatie impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd. Junovi bol medzitým pozastavený výkon funkcie.



Vyhlásenie stanného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia. Napätie sa minulý týždeň vystupňovalo, keď parlament schválil aj odvolanie dočasného prezidenta Han Tok-sua. Iniciovala ho opozícia za to, že odmietol dokončiť impeachment. Novým dočasným prezidentom sa tak stal Čchoe Sang-mok.