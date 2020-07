Kórejský súd zamietol vydanie správcu webu detského porna do USA

Soul 6. júla (TASR) - Juhokórejský súd zamietol žiadosť Spojených štátov o vydanie správcu jednej z najväčších webstránok detskej pornografie na svete. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na tlačovú agentúru Jonhap a miestne médiá.



Súd rozhodol nevydať Son Čong-wua, aby tak uľahčil juhokórejským vyšetrovateľom vyšetrovanie prípadov pohlavného zneužívania spojených s pornografickou stránkou Welcome to Video.



Son Čong-wu si už raz v kórejskom väzení odsedel 18 mesiacov, prepustený bol v apríli tohto roka. Po americkej žiadosti o vydanie bol opätovne zadržaný, podľa miestnych médií je však znova na slobode, približuje DPA. V Spojených štátoch by po odsúdení dostal vyšší trest, uvádza britská stanica BBC.



Podľa amerického ministerstva spravodlivosti vyšetrovatelia zaistili osem terabajtov materiálu, vrátane 250.000 pornografických videí s maloletými obeťami.



V rámci vyšetrovania bolo doteraz zadržaných a obžalovaných 337 používateľov stránky v rôznych krajinách sveta.



Webová stránka bola zrušená v marci 2018. Pred bežnými užívateľmi bola skrytá na tzv. darkwebe a platiť bolo možné iba kryptomenou bitcoin.