Korene sviatku Deň svišťa v USA a Kanade siahajú až ku Keltom

Punxsutawney 4. februára (TASR) – Predpovede príchodu jari na Deň svišťa (2. februára) sa zvyčajne sústredia na svišťa Phila z mesta Punxsutawney v americkom štáte Pensylvánia, korene osláv dňa na polceste medzi najkratším dňom roka a jarnou rovnodennosťou však siahajú až hlboko do starovekých zvykov európskej agrárnej spoločnosti, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Dátum však obdobie medzi dvomi astronomickými udalosťami iba nerozdeľuje na dve polovice, spája sa aj k keltskými a katolíckymi sviatkami. Staroveké národy na orientáciu počas roka využívali astronómiu. Kelti si v kalendári zaznamenali štyri dni na polceste medzi zimným slnovratom, jarnou rovnodennosťou, letným slnovratom a jesennou rovnodennosťou. Keltský sviatok Imbolc sa oslavoval približne v čase kresťanského Sviatku Obetovania Pána (zvaného aj Hromnice) sláveného na počesť toho, keď Jozef a Mária priniesli Ježiša do chrámu v Jeruzaleme.



Ľudia v staroveku však neupierali zrak iba na nebo, pozorne si všímali aj svet okolo seba a preto im neuniklo správanie rôznych zvierat. Zvyk predpovedať počasie na základe ich prebúdzania sa zo zimného spánku pochádza z územia dnešného Nemecka, kde ako "rosničky" slúžili jazvece a medvede. Do Spojených štátov ho prinieslo germánske obyvateľstvo, ktoré sa usadilo v Pensylvánii a namiesto pôvodných zvierat využilo na predpovede svište lesné žijúce na danom území.



Zvyk rodín germánskeho pôvodu žijúcich v pensylvánskom meste Morgantown predpovedať počasie pomocou svišťov začiatkom februára spomína denník z roku 1841, uvádza profesor Don Yoder z Pensylvánskej univerzity vo svojej knihe Groundhog Day z roku 2003. Dospel v nej k záveru, že tradícia "pramení z dávnych, nepochybne pravekých vedomostí o počasí."



Koncom 80. rokov 19. storočia zvykli rodiny nemeckého pôvodu v meste Punxsutawney oslavovať Deň svišťa piknikmi, lovením a jedením svišťov. Doboví kuchári údajne odporúčali loviť mladé svište až po vyrašení ďateliny, ktorá údajne zlepšuje chuť mäsa. Fanúšikovia tohto sviatku si zakladali tiež kluby a lóže. Členovia Svištieho klubu v Punxsutawney v roku 1899 zriadili vedľa knižnice noru s otvorom, ktorým môžu zvieratá pozorovať.



Svištie lóže začali na východe Pensylvánie vznikať od 30. rokov 20. storočia ako zvláštne spoločenské kluby pripomínajúce slobodomurárske lóže. Ich účelom bolo zachovávať kultúru a tradície germánskeho obyvateľstva Pensylvánie, preto sa objavilo niekoľko prípadov pokút uložených členom, ktorí počas stretnutí v klube hovorili iným jazykom ako pensylvánskou holandčinou. Tradične do nich mohli vstúpiť výhradne muži a niekoľko z nich funguje dodnes.



Napriek tomu, že svišť Phil je zvyčajne hviezdou Dňa svišťa, je len jedným z niekoľkých desiatok predpovedačov príchodu jari a ani zďaleka nie je najpresnejším. Podľa štúdie amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA) mu s úspešnosťou 35 percent patrí až 17. priečka. Najpresnejšiu predpoveď mal svišť Chuck z obvodu Staten Island v americkom štáte New York. Príchod jari presne predpovedal v 85 percentách prípadov.



Účastníci osláv sviatku Dňa svišťa však svišťovi Philovi jeho meteorologické nedostatky odpustia. Sami totiž priznávajú, že ide v prvom rade o zábavu a dobrú náladu.