Korešpondenta Deutsche Welle prepustili po 20 dňoch z väzenia

Berlín 1. júna (TASR) - V Bielorusku v utorok prepustili po 20 dňoch väzenia na slobodu novinára Alexandra Burakovova, ktorý je zahraničným spolupracovníkom nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle (DW). Burakovova podľa jeho vlastných slov vo väzení mučili za to, že informoval o "nepovolenej udalosti", píše agentúra AFP.



"Veľmi sa mi uľavilo, že náš kolega vydržal nezákonné zadržanie viac-menej bez ujmy," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ DW Peter Limbourg. Podľa neho však rastú obavy, že sa špirála násilia bieloruského režimu voči novinárom bude točiť aj naďalej". Limbourg tiež tvrdí, že je čoraz pravdepodobnejšie, že režim v Bielorusku "umlčí aj posledné nezávislé hlasy v krajine, nech to bude akýmkoľvek spôsobom".



Novinára Burakovova zadržali 12. mája, keď spolu s ďalšími žurnalistami čakal na proces so šiestimi ľuďmi obvinenými v súvislosti s masovými nepokojmi v Bielorusku.



Burakovova odsúdili na 20 dní väzenia za účasť na "nepovolenom podujatí". Burakov povedal, že vo väzení bol "obeťou mučenia a neľudského zaobchádzania". V noci ho tiež viackrát budili a nútili donaha sa vyzliecť.



Demonštrácie vypukli v Bielorusku bezprostredne po ohlásení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z vlaňajšieho augusta. Podľa nich zvíťazil Alexandr Lukašenko so ziskom vyše 80 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo jeho rivalka Sviatlana Cichanovská dostala len desať percent. Bieloruská opozícia označila voľby za zmanipulované, pričom ako ich právoplatnú víťazku vníma práve Cichanovskú. Ani západné krajiny nepovažujú Lukašenka za legitímne zvoleného.