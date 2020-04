Koronakríza ovplyvnila aj študentov programu Erasmus+ a dobrovoľníkov

Brusel 15. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) upozornili, že okolo 165.000 študentov, ktorí sú účastníkmi výmenných pobytov v rámci programu Erasmus+, a okolo 5000 dobrovoľníkov zapojených do programu Európskej únie Európsky zbor solidarity potrebuje ubezpečenie, že im v súvislosti s pandémiou koronavírusu budú vyplatené príslušné finančné náklady.



V stredajšom liste adresovanom eurokomisárke pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariji Gabrielovej členovia Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie zdôraznili, že súčasný spôsob komunikácie Európskej komisie, ako aj nedostatok informácií od národných agentúr neposkytujú študentom a dobrovoľníkom istotu, že im budú preplatené dodatočné náklady.



Europoslanci zároveň podporili študentov na výmenných pobytoch žiadosťou, aby kvôli koronakríze nestratili prebiehajúci akademický rok a aby mohli získať potrebné kredity prostredníctvom virtuálneho vzdelávania.



Poslanci vo svojom liste vyzvali eurokomisiu, nech zabezpečí, aby si účastníci programu Európsky zbor solidarity zachovali svoj štatút dobrovoľníkov počas plánovaného trvania svojho umiestnenia, aj keď toto bolo kvôli pandémii pozastavené.



Mali by mať možnosť dokončiť svoju dobrovoľnícku službu a neriskovať tak stratu rodinných príjmov, ako je napríklad podpora na dieťa, ktorá priamo súvisí so štatútom dobrovoľníka.



"Vyzývame komisiu, aby priamo podporovala všetkých, ktorí sa zúčastňujú na programoch vzdelávania, kultúry a mládeže. To znamená spoluprácu s národnými agentúrami, univerzitami, technickými školami, školami, mládežníckymi organizáciami a dobrovoľníckymi organizáciami, s cieľom zabezpečiť, aby účastníci týchto programov boli v bezpečí, a v prípade potreby im bude poskytnutá pomoc pri návrate domov. Znamená to aj ubezpečiť ich, že im budú preplatené dodatočné náklady, že pravidlá projektu sa budú uplatňovať flexibilne a že si udržia štatút dobrovoľníkov alebo študentov programu Erasmus+," uviedla v liste pre exekutívu EÚ nemecká poslankyňa a šéfka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheyenová.



Podľa údajov Európskeho parlamentu je v súčasnosti okolo 165.000 ľudí v celej Európe zapojených do výmenných pobytov Erasmus+ a ďalších 5000 osôb je zapojených do dobrovoľníckych projektov v rámci Európskeho zboru solidarity.



Spravodajca TASR Jaromír Novak