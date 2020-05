Koronakríza poznačí priebeh tradičných osláv Dňa spomienok v Holandsku

Brusel/Amsterdam 4. mája (TASR) - Život v Holandsku sa v pondelok večer o 20.00 h zastaví, aby si Holanďania mohli v Deň spomienok pripomenúť pamiatku všetkých svojich padlých vo vojnách alebo počas mierových operácií od skončenia druhej svetovej vojny. Tento rok sa to však v dôsledku pandémie nového koronavírusu udeje bez davov ľudí na hlavnom amsterdamskom námestí, uviedol spravodajský server DutchNews.nl.



Každý rok sa pri tejto príležitosti na námestí Dam v centre Amsterdamu zhromaždia davy ľudí, aby sledovali, ako kráľ spolu s kráľovnou a ďalšími vysokopostavenými politikmi a hodnostármi ukladajú veniec k pamätníku padlým holandským vojakom.



Pod tlakom zdravotnej krízy bude v pondelok večer centrálne amsterdamské námestie opustené. Kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima krátko pred 20.00 h položia veniec iba za prítomnosti premiéra Marka Rutteho, primátorky Amsterdamu Femke Halsemovej a niekoľkých ďalších hodnostárov. Kráľ bude mať následne televízny prejav k občanom.



Deň spomienok má v holandskej spoločnosti silné ukotvenie. V tento deň sa vlajky zvesujú na pol žrde, podľa zákona sú všetky obchody povinné uzavrieť prevádzku do 19.00 h. Verejná a cestná doprava sa o ôsmej hodine večer zastavia na celoštátnej úrovni a krajina sa na dve minúty ponorí do ticha.



Podľa DutchNews.nl boli Holanďania tento rok vyzvaní, aby si z internetu stiahli plagáty spojené s Dňom spomienok a vyvesili ich do okien a ukázali tak, že spomienka na padlých spája všetkých ľudí, aj keď musia byť v dôsledku koronavírusu doma.



Iniciátorom plagátovej kampane je židovská organizácia Centraal Joods Overleg, ku ktorej sa pripojila aj holandská Rada cirkví (RvK), združujúca päť kresťanských cirkví, ako aj Holandská moslimská organizácia pre vzťahy s vládou (CMO).



Holanďania si tento sviatok cez stránku https://bloemenvoor4mei.nl môžu uctiť aj uložením virtuálnych kvetov na niektorom z 3900 vojnových pamätníkov v Holandsku alebo poslať skutočnú kyticu na jeden zo 75 pamätníkov padlých vojakov.



Koronakríza rovnako poznačila aj oslavy pripravované na 5. mája, keď si Holandsko pripomína Deň oslobodenia od okupácie. Zrušené boli všetky festivaly, koncerty a iné slávnostné podujatia vrátane tradičného "plávajúceho koncertu" na rieke Amstel. Plameň slobody sa však ako zvyčajne rozsvieti v historickom mestečku Wageningen v strede krajiny. Ceremoniál zapaľovania slávnostných plameňov sa uskutoční rovnako vo všetkých 12 holandských provinciách.



Spravodajca TASR Jaromír Novak