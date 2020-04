Autistom vo Francúzsku zmiernia obmedzenia pre pohyb po vonku

Paríž 2. apríla (TASR) - Pravidlá o obmedzení pohybu mimo miesta bydliska, ktoré platia vo Francúzsku v snahe obmedziť šírenie koronavírusu, budú pre ľudí postihnutých autizmom zmiernené, takže budú oprávnení "chodiť von trochu častejšie".



Vo svojom videoposolstve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme to vo štvrtok podľa televízie BFM oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Spresnil, že cieľom zmien vo vládnych nariadeniach je zabezpečiť, aby autisti v spoločnosti svojich asistentov mohli opustiť svoje bydlisko a presunúť sa na miesta, ktoré zvyčajne navštevujú.



"Vaše zvyky a rituály sa zmenili. Ste trochu stratení. Viem, že si neželáte nič iné, len to, aby ste mohli žiť ako doteraz. Pre niektorých z vás je byť teraz zavretý doma veľkou skúškou," povedal Macron vo videoposolstve.



Dodal, že ľudia s poruchou autistického spektra a ich asistenti budú mať iné osvedčenie, ktoré teraz vo Francúzsku musí vyplniť každý človek, keď odchádza z domu. Na doklade musí byť presne uvedený dôvod opustenia bydliska. Ak človek pohybujúci sa mimo svojho bydliska takýto doklad pri kontrole nemá alebo uvedený dôvod nie je dostatočne hodnoverný, môže dostať pokutu, ktorá sa recidívami zvyšuje.



Druhý apríl bol rezolúciou OSN vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Podpora kampane na zvyšovanie povedomia o autizme a začleňovania autistov do spoločnosti sa vyjadruje napríklad nasvietením známych pamätihodností namodro či modrým oblečením.