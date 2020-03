Belgicko má už 21 obetí koronavírusu

Brusel 19. marca (TASR) – V priebehu včerajška pribudlo v Belgicku 309 ďalších prípadov nákazy novým koronavírusom. Informácie potvrdilo belgické ministerstvo zdravotníctva.



Do dnešného rána v krajine pozitívne testovali na COVID-19 celkovo 1795 osôb. Pandémia si za posledných 24 hodín vyžiadala v Belgicku ďalších sedem úmrtí, čím sa tamojší celkový počet obetí zvýšil na 21, uviedla tlačová agentúra Belga.



Nemocnice zároveň nahlásili, že od 13. marca prepustili domov už 165 vyliečených osôb a celkovo bolo v krajine doteraz vykonaných vyše 20 000 testovaní na koronavírus.



Bruselská asociácia hotelov dnes oznámila, že takmer 100 hotelov zo 160 fungujúcich v bruselskom regióne dočasne uzavreli v dôsledku krízy spojenej s koronavírusom. Miera obsadenosti 25 hotelových zariadení je takmer nulová, pričom všeobecne platí, že už miera obsadenosti na úrovni 60 až 70 percent je pre hotel kritická.



Šírenie koronavírusu vyústilo v Bruseli do zákazu odpľúvania na verejných priestranstvách. Prichyteným osobám hrozí pokuta vo výške 50 eur. Miestne orgány v tejto súvislosti pripomenuli, že COVID-19 sa prenáša najmä prostredníctvom slín a kýchania.



Pod tlakom zdravotníckej krízy federálny parlament vo štvrtok dopoludnia súhlasil s poskytnutím plných právomocí vláde na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou. Desať politických strán sa na tomto scenári dohodlo, aby bolo možné prijímať potrebné zdravotné, ale aj rozpočtové opatrenia pre účinnejší boj s koronavírusom.



Belgicko nemá plnohodnotnú federálnu vládu so všetkými právomocami už 454 dní - od 21. decembra 2018, keď vtedajšiu koaličnú vládu na čele s Charlesom Michelom opustili ministri Novej flámskej aliancie (N-VA) vzhľadom na nesúhlas s podpisom Globálneho paktu o migrácii. Novú plnohodnotnú vládu sa nepodarilo zostaviť ani po vlaňajších májových parlamentných voľbách.



Wilmesovej vláda získala v parlamente dôveru 88 poslancov, 44 bolo proti, nikto sa nezdržal.