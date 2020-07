Belgicko od stredy obmedzí počet sociálnych kontaktov na päť

Brusel 27. júla (TASR) - Belgičania budú musieť od stredy do konca augusta obmedziť na najviac päť ľudí počet svojich sociálnych kontaktov, s ktorými sa stretávajú mimo svojho domova. Doteraz mali - okrem rodinných príslušníkov - povolený kontakt s 15 osobami. Dôvodom zmien je nárast prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, informovala v pondelok agentúra DPA.



Doteraz sa Belgičania mohli každý týždeň stretávať s inou skupinou 15 osôb. Po novom však budú musieť svoj sociálny kontakt obmedziť na päť ľudí, a to bez akýchkoľvek obmien po celú dobu štyroch týždňov. Výnimku z pravidla budú mať deti do 12 rokov.



"Epidemiologické údaje sú znepokojujúce a my sa obávame, a preto konáme už dnes," citovala belgickú premiérku Sophie Wilmesovú agentúra AFP. "Bolo to veľmi náročné rozhodnutie," povedala premiérka.



Toto obmedzenie má však podľa jej slov zabrániť potrebe znova zaviesť ešte prísnejšie opatrenia, ako napríklad ponechať školy zatvorené aj v septembri.



Návrat k reštriktívnejším karanténnym obmedzeniam však nie je možné vylúčiť, ak by počet nových prípadov infikovaných naďalej narastal, poznamenala Wilmesová.



V rámci sprísnenia opatrení sa takisto o polovicu na 200 zníži počet účastníkov vonkajších podujatí. Vo vnútorných priestoroch bude povolená naraz účasť maximálne 100 osôb.



Rúška zakrývajúce ústa a nos budú povinné všade tam, kde ľudia nebudú môcť dodržiavať vzájomný 1,5-metrový odstup. Vláda takisto ľuďom "dôrazne odporúča", aby pracovali z domu.



Od soboty platia v krajine prísnejšie pravidlá nosenia rúšok. Tie sú povinné vo všetkých obchodoch, verejných budovách, hoteloch aj na rušných uliciach. Už skôr boli povinné aj v kostoloch či kinách.



Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 sa po dlhom období poklesu začal v posledných týždňoch opäť rapídne zvyšovať. V týždni od 17. do 23. júla bol priemerný denný prírastok nakazených 279, čo je o 71 percent viac než o týždeň skôr.



V Belgicku dosiaľ potvrdili 66.026 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a 9821 súvisiacich úmrtí.