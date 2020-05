Belgický zákon o sledovaní pacientov je možno v rozpore s EÚ

Brusel 26. mája (TASR) – Návrh belgickej federálnej vlády na zber údajov a elektronické sledovanie osôb infikovaných novým typom koronavírusu je zrejme v rozpore s legislatívou Európskej únie o ochrane osobných údajov. Uviedli v utorok tlačová agentúra Belga a týždenník L'Echo.



L'Echo upozornil na zistenia národného Úradu na ochranu údajov, ktorý preskúmal vládny návrh zákona o zbere údajov a sledovaní nakazených osôb. Podľa týchto zistení ak federálny parlament v utorok vládny návrh zákona prijme, tak sa Belgicko dostane do rozporu s európskym právom.



Úrad na ochranu údajov vzniesol početné námietky týkajúce sa bezpečnosti, anonymizácie, neodôvodnenej centralizácie osobných údajov a porušenia Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR).



V texte navrhovaného zákona sa napríklad ustanovuje, že ošetrujúci lekár je povinný oznamovať ďalej údaje o svojich pacientoch nakazených koronavírusom, čo však predstavuje porušenie lekárskeho tajomstva.



"Ak zákon prejde bez vysvetlenia svojej opodstatnenosti, tak to bude v rozpore s GDPR. Pokiaľ obhajcovia tohto zákona nevytiahnu nejaké vysvetlenie zo svojich klobúkov, bude to nezákonné," uviedla pre L'Echo predsedníčka vedomostného centra belgického Úradu na ochranu údajov Alexandra Jasparová.



Národné krízové centrum pre chorobu COVID-19 aj v utorok potvrdilo, že situácia v krajine sa zlepšuje. Za posledných 24 hodín bolo hlásených 198 nových prípadov nákazy, čo je o 52 menej než v nedeľu. Celkový počet potvrdených prípadov od vypuknutia epidémie v krajine je 57 455.



V pondelok belgické úrady zaznamenali 23 nových úmrtí na COVID-19, čím sa celkový počet úmrtí od začiatku krízy zvýšil na 9334.



Naďalej klesá počet nových hospitalizácií, v pondelok to bolo len 39 pacientov. V utorok ráno bolo v nemocniciach 1302 nakazených pacientov, z toho 249 osôb sa nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.