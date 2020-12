BioNTech a Pfizer začnú v stredu distribuovať vakcíny do krajín EÚ

Mainz 22. decembra (TASR) - Farmaceutické konzorcium BioNTech/Pfizer môže už od stredy začať s distribúciou vakcín proti novému koroanvírusu do krajín Európskej únie. Oznámila to v utorok nemecká spoločnosť BioNTech, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Do konca roka by malo byť pre trh EÚ pripravených 12,5 milióna dávok vakcín, uviedol výkonný riaditeľ BioNTech Sean Marett. Tieto vakcíny sú momentálne uskladnené v belgickom meste Puurs v prevádzke americkej spoločnosti Pfizer, ktorá vakcínu vyvinula spoločne s firmou BioNTech.



Zásielky vakcín by sa mali do všetkých členských štátov EÚ dostať do soboty, aby sa už v nedeľu mohlo začať s očkovaním, uviedol finančný riaditeľ BioNTech-u Sierk Pötting.



Vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je jediná, ktorú dosiaľ na používanie schválili v EÚ - v pondelok tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA). Už skôr ju na používanie schválili iné krajiny vrátane USA a Spojeného kráľovstva.