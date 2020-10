Bulharský prezident Radev je v karanténe v estónskom hoteli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tallinn 20. októbra (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev sa v utorok počas oficiálnej návštevy estónskej metropoly Tallinnu uchýlil do preventívnej samoizolácie v hoteli po tom, ako sa dozvedel, že mohol byť vystavený novému druhu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov." uviedla na Facebooku estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová. Dodala, že po tom, čo boli estónski predstavitelia o tejto skutočnosti informovaní, boli prijaté všetky potrebné opatrenia a bulharská delegácia nastúpila do karantény v hoteli.Bulharský minister zdravotníctva Kostadin Angelov oznámil, že Radev bol v kontakte s predstaviteľom, ktorý je taktiež v karanténe.Radev sa v pondelok zúčastnil v Tallinne na investičnom fóre. Online prenos z tohto podujatia ho zachytáva na diskusnom paneli spolu s predstaviteľmi Poľska a Estónska, pričom nikto z nich nemá nasadené rúško.Zvyšná časť programu oficiálnej návštevy prezidenta Bulharska bola zrušená, poznamenala Kaljulaidová. Nespresnila však, ako dlho sa Radev v Estónsku zdrží.V Bulharsku budú vzhľadom na stúpajúci počet nakazených koronavírus od štvrtka až do konca novembra rúška povinné aj vo vonkajších priestoroch, píše agentúra DPA. Od 22. júna sú na verejnosti povinné v interiéroch, ako napríklad v obchodoch, bankách, na úradoch a tiež v prostriedkoch verejnej dopravy.V utorok hlásili v Bulharsku dosiaľ najvyšší denný prírastok novonakazených - pribudlo ich 1024. Aktívnych prípadov je tam momentálne 12.366, pričom pred týždňom ich evidovali len 8099.