Čínsku novinárku budú súdiť pre reportáž z Wu-chanu

Peking 18. decembra (TASR) – Čang Čan – čínska novinárka, ktorú v Číne zadržali, keď odvysielala reportáž z mesta Wu-chan, považovaného za miesto vzniku koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 – sa koncom mesiaca postaví pred súd. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie jej advokáta.



Prvý prípad koronavírusu zaznamenali v strednej Číne počas vlaňajška a Peking čelil obvineniam z utajovania informácií o prepuknutí vírusu a z umlčovania informátorov.



Bývalá právnička Čang Čan navštívila vo februári Wu-chan, odkiaľ naživo odvysielala prostredníctvom sociálnej siete reportáž. Navyše je aj autorkou eseje, v ktorej kritizuje vládne protipandemické opatrenia vrátane zavedenia prísneho lockdownu, ktorý sa dotkol miliónov ľudí.



Ženu zadržali v máji a obvinili ju z provokácie. Takéto obvinenia Čína často používa na perzekúciu disidentov, ktorým za to hrozí trest odňatia slobody až do výšky piatich rokov, vysvetľuje AFP.



Súd by sa mal konať 28. decembra v Šanghaji. Novinárka podľa advokáta v júni vyhlásila protestnú hladovku a jej zdravotný stav je vážny. Údajne trpí bolesťami hlavy, malátnosťou a bolesťami žalúdka. Napriek žiadostiam zo strany rodiny, priateľov a samotného právnika, žena odmieta hladovku ukončiť.



Čang kritizovala prvotné protipandemické opatrenia nariadené vo Wu-chane. Vláda podľa nej neposkytla ľuďom dostatočné informácie a jednoducho mesto uzavrela.



„Ide o závažné porušenie ľudských práv," uvádza vo svojej eseji. Bude zároveň prvou spomedzi štvorice novinárov, ktorých čínske úrady zadržali začiatkom tohto roka po tom, ako podali správy z Wu-chanu.