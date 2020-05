ČR chce od 8. júna zrušiť testy pri návrate z nerizikových krajín

Praha 18. mája (TASR) - Česko plánuje od 8. júna zrušiť povinné testy na nový koronavírus pri návrate do vlasti z krajín, ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za bezrizikové. Povedal to na pondelňajšej tlačovej konferencii po zasadnutí vlády český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informoval spravodajský portál ČT24.



Vojtěch spresnil, že v súčasnej situácii by išlo o Slovensko, Rakúsko a Chorvátsko. Zoznam rizikových a nerizikových krajín sa bude pravidelne aktualizovať, dodal.



Zmeny nastanú aj čo sa týka nosenia ochranných rúšok - nebudú povinné napríklad pri rizikovej práci v teple či v kanceláriách pri dodržaní dvojmetrového odstupu od ostatných ľudí, doplnil Vojtěch. Výnimka platí ďalej aj pre deti do dvoch rokov, deti v škôlkach či žiakov počas výučby - musia však takisto zachovávať bezpečnostný odstup.



Česká vláda od budúceho utorka 26. mája rozšíri počet hraničných prechodov, kde bude možné prekročiť hranice krajiny, pričom kontroly budú len náhodné, oznámil predtým v pondelok český minister vnútra Jan Hamáček. Ľudia sa však podľa neho naďalej budú musieť preukázať negatívnym testom na nový koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako štyri dni. V opačnom prípade budú musieť ísť do povinnej dvojtýždňovej karantény.