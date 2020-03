Cyprus uzavrel svoje hranice pre cudzincov

Nikózia 13. marca (TASR) - Cyprus sa v piatok pridal ku krajinám, ktoré v snahe zastaviť šírenie nového typu koronavírusu po svete, uzavreli hranice pre cudzincov. Nariadenie na tomto ostrove v Stredozemnom mori bude od nedele platiť minimálne 15 dní. Oznámil to v piatok cyperský prezident Nikos Anastasiades, píše agentúra AFP.



Od nedele "bude zakázaný vstup každému občanovi, ktorý nepatrí do kategórie Cyperčanov alebo osôb s povolením na pobyt, ktorí tam pracujú, či už ide o občanov EÚ alebo tretích krajín", povedal v prejave k národu prezident Anastasiades.



Celoštátne nariadenie o zatvorení škôl súčasne predĺžili do 10. apríla.



Prísne preventívne opatrenia, vrátane uzatvárania hraníc, v dôsledku globálnej pandémie koronavírusu vo štvrtok a v piatok postupne prijali okrem iných Dánsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko a Albánsko.