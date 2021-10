V Česku je najvyšší počet nakazených koronavírusom od 5. mája

Praha 16. októbra (TASR) - Až 1781 jedincov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 pribudlo v piatok v Českej republike, čo je najviac od 5. mája, píše spravodajský server Novinky.cz.



Počet evidovaných pozitívnych testov je tak podľa rovnakého informačného zdroja o 764 vyšší než vo štvrtok a o 764 než v piatok pred týždňom. A tiež najviac od 5. mája, keď bolo zaznamenaných 1873 novoinfikovaných.



Zároveň aktuálne vzrástlo aj tzv. reprodukčné číslo R, ktoré uvádza, koľko ľudí nakazí jeden pozitívne testovaný, a to na 1,45 z predchádzajúcej hodnoty 1,33.



Podľa údajov na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva, ako ich sprostredkúva ďalší spravodajský server, iDNES.cz, narástla na území republiky aj sedemdňová incidencia na 100.000 obyvateľov. Momentálne predstavuje 81 prípadov, deň predtým to bolo necelých 74.



Štrnásťdňová incidencia je 135 prípadov, o deväť viac než vo štvrtok, dodáva rezort zdravotníctva.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch v piatok uviedol, že epidémia sa síce nevyvíja dobre, ale záťaž nemocníc je nízka. Starostlivosť sa nijako výrazne neobmedzuje, ako to bolo v predchádzajúcich vlnách koronavírusovej epidémie, približuje Vojtěchove slová iDNES.cz.