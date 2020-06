EÚ financuje letecký most do Afganistanu s humanitárnou pomocou

Brusel 15. júna (TASR) - Európska komisia (EK) oznámila, že v rámci globálnej reakcie Európskej únie na pandémiu nového druhu koronavírusu podporila pondelňajší európsky humanitárny letecký most do Afganistanu.



Na palube lietadla, ktoré odletí z holandského Maastrichtu do Kábulu, sa nachádza 100 ton zdravotného materiálu na záchranu ľudských životov, ktorým Únia zásobí svojich humanitárnych partnerov pôsobiacich na území tejto krajiny.



Let je v plnej miere financovaný z rozpočtu EÚ a je súčasťou prebiehajúcej série humanitárnych leteckých mostov zorganizovaných v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Pri tejto príležitosti poskytne Únia Afganistanu aj nový balík finančnej pomoci vo výške 39 miliónov eur. Je určený na posilnenie reakcie obyvateľstva na toto vírusové ochorenie a tiež na pomoc obetiam občianskej vojny, núteného vysídlenia a prírodných katastrof v Afganistane.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že EÚ sa snaží aj v tomto ťažkom období naďalej pomáhať tým najzraniteľnejším skupinám v Afganistane.



Pripomenul, že pandémia predstavuje pre humanitárne spoločenstvo obrovské logistické výzvy, pričom potreby ľudí nachádzajúcich sa v kritických oblastiach sveta sú stále vysoké.



Podľa jeho slov aj vďaka leteckému mostu do Afganistanu bude možné poskytnúť miestnemu obyvateľstvu dôležitú pomoc v podobe jedla a výživy, pitnej vody a bezpečných prístreškov.



Vo všeobecnosti sa humanitárne projekty Európskej únie v Afganistane zameriavajú na poskytovanie pohotovostnej zdravotnej starostlivosti, prístrešia, potravinovej pomoci, prístupu k čistej vode a hygienickým zariadeniam, ako aj na rôzne služby na podporu a ochranu žien a detí.



Komisia pripomenula, že neistota a pokračujúci konflikt v tejto krajine spôsobujú rozsiahle utrpenie, vysídľovanie ľudí a ich útek za hranice. Viac ako 3,5 milióna ľudí v Afganistane potrebuje základné zdravotnícke služby, okolo 13,5 milióna ľudí nemá dostatok jedla a najmenej deväť miliónov potrebuje základnú potravinovú pomoc.







spravodajca TASR Jaromír Novak