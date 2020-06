Koronavírus: EÚ preplatí aj prepravu tovaru, lekárov a pacientov

Brusel 18. júna (TASR) - Členské krajiny Európskej únie môžu žiadať o dodatočné finančné zdroje cez nástroj núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov nakazených novým typom koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK).



Komisia spresnila, že nové financovanie dopĺňa formu finančnej podpory, ktorá je už dostupná prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a dodávok osobných ochranných prostriedkov cez nástroj rescEU, ktorý je súčasťou tohto mechanizmu.



Vo štvrtok bolo v rámci pilotnej operácie úspešne dodaných viac ako sedem ton osobných ochranných prostriedkov do Bulharska. Súčasťou nákladu bolo viac ako 500.000 ochranných rúšok, ktoré nakúpilo Bulharsko, ale dopravné náklady hradila EÚ.



"Nástroj núdzovej podpory pomáha doručiť dôležité zdravotnícke vybavenie tam, kde je potrebné, a pomáha členským štátom pri preprave zdravotníckeho personálu alebo pri prijímaní pacientov z iných členských štátov, čím sa potvrdzuje európska solidarita," uviedol eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá.



Dodal, že po úspešnej preprave ochranných prostriedkov do Bulharska budú v nasledujúcich týždňoch nasledovať podobné dodávky aj do ďalších členských krajín Únie.



Pre nástroj núdzovej podpory na prepravu základného tovaru, lekárskych tímov a pacientov bol vyčlenený balík v objeme 220 miliónov eur. Financie sú určené najmä na prepravu zdravotníckych pomôcok na miesta, kde sú najviac potrebné; prepravu pacientov medzi členskými štátmi EÚ alebo z členských štátov Únie do susedných krajín, ak hrozí preťaženie zdravotníckych služieb; a na presun zdravotníckeho personálu a mobilných zdravotníckych tímov medzi členskými štátmi EÚ a zo susedných krajín do EÚ s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí najviac potrebujú lekársku pomoc.



Európska komisia v stredu predstavila členským štátom postupy a kritériá na podávanie žiadostí o nové financovanie.



Rozsiahlejšie zameraný nástroj núdzovej podpory s rozpočtom vo výške 2,7 miliardy eur eurokomisia aktivovala 16. apríla. Má zaistiť flexibilitu pri zabezpečovaní meniacich sa potrieb, ktoré vznikajú pri uvoľňovaní ochranných opatrení prijatých počas koronakrízy, a pri aktivitách v prospech obnovy a prevencie.



