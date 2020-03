Europoslanci žiadajú viac peňazí na výskum a koordinovaný postup

Brusel 10. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok dopoludnia diskutovali o situácii spojenej so šírením choroby COVID-19 v Európe. Hosťami rozpravy, ktorá poukázala na potrebu spomaliť šírenie koronavírusu naprieč Európou, boli aj zástupcovia Európskej komisie a chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Podľa informácií Európskej komisie boli pacienti s pozitívnym nálezom na koronavírus potvrdení už vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.



Rozprava v europarlamente sa niesla v znamení ocenenia odhodlania, nasadenia a výdrže všetkých zdravotníckych pracovníkov v EÚ, ktorí bojujú proti šíreniu koronavírusu. Europoslanci zdôraznili, že všetky skúšobné súpravy, ochranné masky a respirátory sa musia vyrábať v krajinách EÚ a musia byť k dispozícii všetkým členským štátom Únie. V neposlednom rade rozprava na pôde EP upozornila na potrebu dôraznejších finančných investícií do spoločného výskumu na boj proti novému druhu koronavírusu.



Eurokokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová vo svojom vystúpení uviedla, že COVID-19 spôsobil núdzový stav v oblasti verejného zdravia, pričom krízová situácia sa mení z hodiny na hodinu. "Členské štáty sa musia zamerať na zabránenie šírenia vírusu, aby sa s tým národné zdravotné systémy dokázali vyrovnať a aby sa podarilo znížiť jeho vplyv na hospodárstvo a spoločenský život na minimum," opísala situáciu Kyriakidisová. Podľa jej slov spomalenie šírenia koronavírusu "musí byť najväčšou prioritou EÚ".



Viacerí europoslanci zdôraznili potrebu solidarity v rámci EÚ a vyslovili sa za vyčlenenie väčšieho množstva finančných zdrojov na výskum a liečenie nového typu koronavírusu. Podľa ich odkazu by sa všetky potrebné lekárske potreby, ako sú testovacie súpravy, masky a dýchacie prístroje, mali vyrábať na území EÚ a mali by byť dostupné pre všetky členské štáty Únie.



Časť poslancov počas rozpravy uviedla, že je potrebné vypracovať spoločné európske hodnotenie rizika, aby sa zabezpečilo, že rovnaké opatrenia sa budú uplatňovať na oblasti s rovnakou úrovňou rizika. Niektorí z nich v tejto súvislosti upozornili aj na potrebu spoločných pravidiel pre vstup do schengenského priestoru bez hraničných kontrol.



