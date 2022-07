KORONAVÍRUS: Experti poukázali na potrebu vetrania vnútorných priestor

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 3. júla (TASR) - Odborníci varujú, že svet ani po viac ako dvoch rokoch pandémie koronavírusu stále nepoužíva jednu zo svojich najúčinnejších zbraní v boji proti ochoreniu COVID-19 - správne vetranie verejných priestorov. TASR správu prevzala v nedeľu od agentúry AFP." povedal riaditeľ Inštitútu globálneho zdravia na Ženevskej univerzite Antoine Flahault. Podľa neho potrebujeme "".Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša medzi ľuďmi najmä prostredníctvom väčších kvapôčok uvoľnených do vzduchu alebo v jemných aerosóloch, keď infikovaná osoba vydychuje, najmä ak rozpráva, spieva alebo kričí.V uzavretej alebo zle vetranej miestnosti môžu tieto aerosóly nejaký čas zostať vo vzduchu, pohybovať sa po priestore a výrazne zvyšujú riziko infekcie.Aj keď sa všeobecne uznáva, že vírus sa môže prenášať vo vzdialenosti do dvoch metrov prostredníctvom kvapôčok aj aerosólov, stále neexistuje konsenzus o dôležitosti prenosu vírusu vzduchom v interiéri na veľkú vzdialenosť.Tím výskumníkov z britského Úradu pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) a Univerzity v Bristole preskúmal 18 štúdií v niekoľkých krajinách o šírení koronavírusu vzduchom.V štúdii publikovanej v britskom odbornom časopise The British Medical Journal (BMJ) vedci píšu, že ľudia sa môžu navzájom nakaziť, aj keď sú od seba vzdialení viac ako dva metre.Ako píše AFP, jedno vieme určite: ak otvoríte okno alebo máte dobré vetranie miestnosti, aerosóly prenášajúce vírusy sa rozplynú. Odborníci však tvrdia, že v súvislosti s vetraním verejných a súkromných priestorov po celom svete sa nerobí ani zďaleka dosť." povedal Flahault, ktorý vyzval na masívne zvýšenie financií na systém vetrania mnohých verejných priestorov, počnúc školami, nemocnicami, prostriedkami verejnej dopravy, úradmi, barmi a reštauráciami." v domácnostiach na začiatku 20. storočia, "" dodal Flahault.Len niekoľko krajín oznámilo plány týkajúce sa čistenia vzduchu a vetrania od začiatku koronavírusovej pandémie. Európska únia nevydala žiadne záväzné stanoviská k zlepšeniu kvality ovzdušia v súvislosti s ochorením COVID-19, dodáva AFP.