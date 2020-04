Fínsko zavádza prísnejšie kontroly na hraniciach so Švédskom

Helsinki 7. apríla (TASR) - Fínsko v utorok oznámilo prísnejšie kontroly na svojich štátnych hraniciach. Rozhodlo sa tak s cieľom naďalej znižovať počet osôb prichádzajúcich zo susedných štátov vrátane Švédska, ktoré dosiaľ v boji proti novému koronavírusu neprijalo rovnako prísne opatrenia ako iné európske štáty. Informovala o tom agentúra AFP.



Cez pozemnú hranicu medzi oboma štátmi v Laponsku bežne denne prechádzajú tisícky pracovníkov a rodín, aj keď doprava cez švédske a nórske hranice klesla o 95 percent, odkedy vláda 14. marca povolila iba nevyhnutné cestovanie, uviedla fínska ministerka vnútra Maria Ohisalová.



"Okrem predĺženia opatrení (o 30 dní do 13. mája) sa sprísnia aj karanténne požiadavky pre ľudí, ktorí sa vrátia do krajiny," oznámila Ohisalová.



Po novom tak musia mať pracovníci povolenie od zamestnávateľa, že majú na prechod cez hranice nevyhnutný dôvod, a po príchode do Fínska musia zostať v karanténe po dobu 14 dní.



Tieto opatrenia prichádzajú po tom, ako popredný fínsky infektológ vyzval, aby prestali osoby dochádzajúce za prácou prechádzať cez hranice Laponska, kde evidujú denne 2000 cezhraničných prechodov.



Švédsko v pondelok zaznamenalo 477 úmrtí v dôsledku koronavírusu, kým Fínsko dosiaľ potvrdilo 27 obetí.



Zatiaľ čo Fínsko zatvorilo školy či reštaurácie a vyhlásilo blokádu regiónu Uusimaa, kde sa nachádza hlavné mesto Helsinki, Švédsko zaviedlo oveľa miernejšie opatrenia v porovnaní s ďalšími severskými krajinami i väčšinou zvyšku Európy.