Latinská Amerika má z regiónov sveta druhý najvyšší počet nakzených

Paríž 13. júla (TASR) – Latinská Amerika prekonala v počte úmrtí na nový koronavírus Spojené štáty a Kanadu a stala sa tak druhým najviac postihnutým regiónom sveta, pokiaľ ide o počty obetí choroby COVID-19. Vyplýva to z údajov zhromažďovaných agentúrou AFP.



V Latinskej Amerike zaznamenali do pondelňajšieho rána miestneho času oficiálne 144 758 úmrtí, čo je viac než 144 023 úmrtí v USA a Kanade. Viac úmrtí registruje už len Európa, kde koronavírusu podľahlo 202 505 ľudí.



Takmer polovicu z obetí v latinskoamerickom regióne eviduje Brazília. Tá je so 72 100 úmrtiami súčasne druhou najviac zasiahnutou krajinou na svete, pričom Mexiko, ktoré zaznamenalo 35 006 úmrtí, v nedeľu prevýšilo v tejto štatistike Taliansko a je na štvrtom mieste.



Pandémia v tomto regióne zasiahla výrazne aj Peru (11 870 úmrtí) a Čile (6979 úmrtí).



V Latinskej Amerike oficiálne dosiaľ nahlásili viac ako 3,37 milióna prípadov nákazy, čo je z regiónov sveta druhý najvyšší údaj po USA a Kanade, ktoré majú spolu vyše 3,4 milióna infikovaných, ako ukazujú štatistiky AFP.